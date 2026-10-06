La conductora había sido internada por una neumopatía. La información fue confirmada por Héctor Vidal Rivas, asesor y amigo de la diva.
Mirtha Legrand recibió este martes el alta médica luego de permanecer 18 días internada por una neumopatía. La conductora dejó el Sanatorio Mater Dei alrededor de las 17.
La información fue confirmada por Héctor Vidal Rivas, asesor y amigo de la diva, quien señaló que Legrand continuará con su recuperación fuera del centro de salud.
La conductora había sido internada hace casi tres semanas y en los últimos días se habían conocido partes médicos sobre su evolución.
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