“Varios días con dolor”: preocupación por Daniel Osvaldo

La salud de Daniel Osvaldo generó preocupación en las últimas horas luego de que trascendiera que el exfutbolista permanece internado en terapia intensiva. Frente a las distintas versiones que comenzaron a circular sobre su estado, su familia decidió emitir un comunicado para aclarar el cuadro que atraviesa y llevar tranquilidad.

De acuerdo con lo informado por sus allegados, Osvaldo se encuentra internado debido a un derrame pleural, una acumulación de líquido en el espacio que rodea los pulmones. Según explicaron, el exjugador atravesó varios días de malestar que inicialmente habían sido interpretados como dolores de origen muscular o intercostal.

Con el correr de los días, la situación requirió una evaluación médica más profunda y los profesionales detectaron el cuadro por el que actualmente permanece bajo atención en terapia.

¿QUÉ DIJO LA FAMILIA DE DANIEL OSVALDO?

A través de un comunicado, los familiares del exfutbolista explicaron que decidieron hablar debido a la cantidad de versiones que habían circulado sobre su salud. En ese sentido, remarcaron que Osvaldo se encuentra “bien y lúcido” y cuestionaron los rumores que circularon sobre la salud del exfutbolista.

“No es verdad que estaba o llegó en estado de indigencia, llegó como cualquier persona podría llegar luego de varios días con dolor y sin apetito, tampoco que le hayan sacado una parte del pulmón, ni que tenga complicaciones en las piernas, ni que su situación sea producto de consumo de sustancias, ni que alquile, en fin, entre otras falsedades sin chequear que circularon”, remarcaron en el comunicado.

LA SALUD DEL EXFUTBOLISTA, EN LA MIRA

Con respecto a su estado actual, sus familiares detallaron: “Los médicos le realizaron una cirugía para limpiar la zona y actualmente estamos a la espera de los resultados de los cultivos”.

Esos estudios son importantes para determinar con precisión el origen de la infección que presenta Osvaldo y definir cuál será el tratamiento indicado. Desde su entorno explicaron que los resultados pueden demorar, por lo que todavía esperan contar con un diagnóstico más específico.

“Les pedimos amablemente prudencia y empatía al difundir o replicar información, pensando siempre en que del otro lado hay seres queridos sufriendo. Agradecemos infinitamente tantos mensajes de apoyo, cariño y fuerza que nos llegan constantemente”, cerraron en el mensaje que fue divulgado a través de la cuenta de Instagram de Osvaldo.