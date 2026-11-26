El Sindicato Argentino de Boleros celebrará sus primeros tres años con “Velada Sinfónica”, una propuesta que reunirá a más de 30 artistas en escena y marcará un nuevo capítulo en el crecimiento del proyecto musical platense.

Con Juan Carlos y Julián Baglietto como invitados principales y Luisa Kuliok a cargo de la conducción de la velada, el grupo apostará por una experiencia diferente: contarán con una formación ampliada de cuerdas y un repertorio pensado para poner el foco en la profundidad sonora, la emoción y la interpretación.

“La propuesta de ampliar la orquesta es justamente un desafío artístico, de producción, y en una instancia como esta ante semejante teatro, una forma de rendirle homenaje también a la cultura popular argentina. Será una gran celebración”, contó Esteban Ramos, uno de sus integrantes, a EL DIA.

La idea de “Velada Sinfónica” nació con el propósito de explorar otra dimensión musical del Sindicato. Habitualmente, sus presentaciones combinan boleros, baile y una atmósfera de club popular, pero esta vez buscarán que el público se detenga especialmente en los arreglos y la sonoridad de la orquesta.

Claro, el escenario será gran protagonista de esta velada, en tanto, esta vez, los boleros se sonarán en el Coliseo Podestá, “un teatro con la historia que representa en la ciudad” y “una perla a la que queríamos llegar”, admitió Ramos. La cita será mañana a las 21.

El contexto, en este caso, los llevó a pensar en “una propuesta que tenga que ver concretamente con poner la oreja en la profundidad de la música y no tanto en la experiencia del baile, como suele ser nuestra propuesta”, según reveló Uriel Fernández, miembro del grupo.

La formación de cuerdas tendrá un protagonismo especial: pasará de cuatro integrantes a once, con nuevos arreglos musicales a cargo de Marcos Archetti y otros músicos de la orquesta. La propuesta incluirá más de la mitad del repertorio estrenado especialmente para la ocasión, con boleros, tangos de autores argentinos y canciones de referentes del rock nacional como Charly García, el Flaco Spinetta y el Indio Solari.

“‘Velada Sinfónica’ es una propuesta centrada en la argentinidad, con más de la mitad de repertorio nuevo que se estrena para la ocasión”, anticipó Fernández.

La presencia de Juan Carlos Baglietto, Julián Baglietto y Luisa Kuliok será uno de los grandes atractivos de la noche. “Es un verdadero lujo y placer. Son enormes artistas y sobre todo enormes personas con un grado de humanidad y una generosidad, una predisposición al proyecto del Sindicato Argentino de Boleros que es increíble”, expresó Ramos.

Malena Medone, por su parte, destacó el orgullo que les genera la convocatoria: “Sin dudas que artistas tan emblemáticos, figuras de nuestra cultura, acepten una invitación nuestra para compartir escenario nos llena de orgullo y motivación. Son artistas que nos marcaron con sus canciones, sus actuaciones”.

Fundado en noviembre de 2023 en La Plata, el Sindicato es una orquesta popular y cooperativa artística que combina clásicos y versiones modernas del género con baladas, cumbias y composiciones propias. A lo largo de estos tres años, el proyecto creció al calor de sus encuentros semanales, con “Amor de Miércoles” como uno de sus espacios más representativos.

El paso por el Coliseo también refleja ese recorrido. “Es un desafío gigante para nosotros, pero como todos los anteriores nos organizamos para afrontarlos y dar lo máximo”, sostuvo Medone.

Un disco que captura la esencia del Sindicato

El crecimiento del Sindicato Argentino de Boleros también quedó plasmado en Del Club al Konex, un álbum grabado en vivo durante el show de cierre de 2025 en el patio del Konex, una presentación que la orquesta recuerda como uno de los momentos más significativos de su recorrido. El material contó con invitados como Lula Bertoldi, Los Tabaleros, Sofía Viola y Alan Sutton, y busca trasladar a las plataformas digitales la energía de sus encuentros musicales.

“Se intentó capturar la orquesta en vivo. La emoción y complicidad que hay en el escenario entre la banda, y también con el público. Es un show que recorre muchas emociones, para bailar, cantar y disfrutar”, explicó Ramos sobre el espíritu del álbum.

Para Malena, aquella presentación también tuvo un significado especial por el escenario y lo que representa para la cultura independiente. “Del Club al Konex fue otro momento épico. Un sueño cumplido haber podido tocar en ese patio que para nuestra generación tiene tanta relevancia. Fue como la amplificación del club, el resumen de un año tremendo”, reconoció.

El disco, disponible en YouTube y plataformas digitales, funciona como una muestra del espíritu colectivo que sostiene al proyecto: una orquesta que encuentra en la música, el baile y el encuentro con otros artistas una forma de construir identidad y seguir creciendo sin perder su esencia popular.