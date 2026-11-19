La China Suárez sigue en el ojo de la tormenta tras su conflicto con Wanda Nara que expuso nuevamente el escándalo que se desató con el “Wandagate”.

En medio de esta situación, se conocieron más detalles del conflicto de la actriz y su entorno, en especial con Benjamín Vicuña, su ex y padre de dos de sus hijos, Magnolia y Amancio.

La expareja viene de estar lidiando con abogados y poco diálogo luego de que la China decidiera instalarse con sus hijos en Turquía. Tras su regreso casi definitivo a la Argentina, la paz habría vuelto a reinar con el actor chileno; sin embargo, Yanina Latorre indicó que la situación no es lo que parece y reveló por qué Vicuña estaría guardando silencio en medio de este nuevo conflicto que trascendió lo mediático y llegó a la Justicia.

El motivo del silencio de Benjamín Vicuña

“Alguien del entorno de él me dijo que él estaría amenazado de que ‘si te metés, opinás o criticás algo, voy fuerte’. Benjamín la está pasando mal”, aseguró Yanina en “SQP” luego de que el actor esquivara las preguntas sobre su ex y Wanda Nara.

“Él la está pasando muy mal. Lo padece. Él no es mediático (...) no es un tipo que vomita todo y escribe posteos como la China. Ella no era mediática, para mí todo lo que estoy viendo en su Instagram es escrito por Mauro Icardi”, siguió Latorre, dando su opinión sobre la actitud de la actriz desde que está en pareja con el futbolista.

En este sentido, la conductora afirmó que “él está amenazado” y señalo: “Andá a saber lo que ella sabe y está con Icardi que es un mono con navaja. Es capaz de publicar cualquier cosa porque ya perdieron la vergüenza”.

Por último, Yanina volvió a remarcar: “La China no era así, pero entró en ese mundo”.

El descargo de Suárez

En medio de la situación con Wanda, también surgió el rumor de que la actriz habría mantenido un romance con Leandro Paredes, sumando una nueva controversia. Ante esto, Suárez lanzó un fuerte mensaje en sus redes y aclaró: “La mayoría de los periodistas argentinos son una escoria. Por suerte, la gente inteligente ya no les cree”.