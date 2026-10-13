“Videla es un genocida”: el fuerte descargo de Mario Massaccesi tras la polémica por su documental

Mario Massaccesi quedó envuelto en el centro de la polémica después de su aparición en el programa de Mario Pergolini. El conductor de Todo Noticias señaló que se encontraba trabajando en un documental sobre Jorge Rafael Videla y que apuntaba a enfocarlo en un supuesto costado íntimo del dictador, lo que causó un fuerte rechazo en las redes sociales.

El periodista adelantó que trabaja en un documental sobre Videla y deslizó que hay aspectos de su historia que todavía no fueron suficientemente abordados. “Hay una parte que no se ve de él”, expresó durante la entrevista realizada por el exconductor de CQC. Esta referencia encendió el debate y generó cuestionamientos sobre el enfoque elegido para reconstruir su historia.

La controversia creció rápidamente y las críticas apuntaron a la necesidad de contextualizar cualquier aspecto de la vida personal de Videla con los crímenes cometidos durante la última dictadura militar. “Videla no fue presidente: es un genocida. Nuestro ‘costado íntimo’ es que los desaparecidos nos faltan desde hace 50 años”, reaccionó la agrupación H.I.J.O.S. Capital en contra del periodista.

Frente a las abultadas críticas, Massaccesi salió a defenderse en Radio 10 durante la mañana de este martes y negó que le estuviera “lavando la cara” al expresidente de facto. “Sigo creyendo que Videla es un genocida, que estuvo bien condenado y que no debería haber sido indultado”, dejó en claro.

“Ratifico: es un ex dictador, sí. Es un ex presidente de facto, sí. Es un asesino, sí. Totalmente de acuerdo. Es absolutamente nefasto”, argumentó más tarde.

Sobre el proyecto audiovisual, que originó la grave polémica, Massaccesi aclaró que se trata de una investigación minuciosa basada en material estrictamente inédito de Videla. De esta forma, desmintió rotundamente que la obra intente mostrar una faceta amable o disculpar los crímenes del dictador.