VIDEO. Así se filmó el capítulo de la serie de Disney en cancha de Estudiantes: Once, Nueva Generación

Después de varios años de espera, los fanáticos de O11CE vuelven a ilusionarse con el regreso de una de las series juveniles de fútbol más populares. Tras el final de la tercera temporada en 2019, durante 2026 comenzaron a aparecer nuevos movimientos alrededor de la franquicia y, aunque todavía no existe una fecha de confirmación oficial de la cuarta temporada, cada vez son más las señales que alimentan las expectativas.

La historia ahora tiene además un vínculo especial con La Plata: el estadio de Estudiantes fue elegidos como escenario para parte de las nuevas grabaciones realizadas durante 2025. La posibilidad había sido anticipada por El Día en abril de 2025, cuando se conoció que el estadio UNO sería utilizado para el rodaje de una producción vinculada con la serie.

En las últimas horas comenzaron a difundirse imágenes y detalles sobre cómo fue aquella jornada de filmación. En esta oportunidad, UNO se transformó, mediante distintos recursos de producción, en el escenario de un partido del Atlético de Madrid frente al Benfica, dentro de una recreación de la Champions League.

La particularidad es que el encuentro protagonizado por Gabo Moreti, el personaje interpretado por Mariano González, fue filmado en UNO, aunque en la ficción el estadio debía representar al Wanda Metropolitano de Madrid.

La producción requirió un importante despliegue técnico y creativo para conseguir que las escenas resultaran verosímiles. González, quien además de interpretar a Gabo participa como productor, compartió detalles de los desafíos que implicó construir un partido internacional y combinar diferentes locaciones para darle continuidad a la historia.

El rodaje incluyó escenas realizadas tanto en Buenos Aires como en Madrid. De esta manera, el equipo pudo combinar imágenes de distintos escenarios y recursos audiovisuales para recrear la experiencia de un partido de Champions League y trasladar al espectador al universo internacional en el que ahora se mueve el protagonista.

La elección del estadio platense tuvo además un significado especial para los responsables de la producción: “Cuatro temporadas pero llegamos, es hermoso”, comentaron los productores ejecutivos González y Ritrovato al referirse a la posibilidad de llevar finalmente la historia a un estadio profesional de fútbol.

¿Y la cuarta?

Mientras crece la expectativa por conocer qué ocurrirá con la franquicia, Mariano González también mantiene vivo el vínculo con el personaje que lo acompañó durante una etapa clave de su carrera. En 2026 participó de Magia Siempre Hay, una serie documental de cortometrajes que muestra el detrás de escena de su reencuentro con Gabo Moreti.

El proyecto recupera recuerdos de la serie original, entrevistas y material relacionado con el proceso de producción de la secuela, además de reflexiones del propio González sobre el impacto que tuvo O11CE en su carrera y en una generación de espectadores que creció siguiendo las historias del equipo de fútbol juvenil.

El documental también recorre la evolución profesional del actor desde el final de la serie original hasta su regreso al universo de O11CE, mientras las nuevas imágenes de las grabaciones vuelven a poner a Gabo y a sus compañeros en el centro de la escena.

La nueva entrega de la popular serie centrada en el equipo de fútbol “Los Halcones” está protagonizada por Mariano González (Gabo), David Penagos (Ricky) y Luan Brum (Dedé), quienes vuelven a interpretar sus personajes originales, e introduce un plantel de nuevos Halcones liderado por el actor mexicano Emiliano González (Gael). Los episodios cuentan, a su vez, con las participaciones especiales del reconocido deportista Sergio “Kun” Agüero así como de otras figuras destacadas del fútbol y el periodismo deportivo.

Luego de 6 años viviendo en el exterior Gabo decide visitar Álamo Seco para pasar sus vacaciones, pero en el camino hace una parada en el IAD (Instituto Académico Deportivo) y junto a Dedé y Ricky deciden sorprender a todos.

Por ahora, la cuarta temporada continúa rodeada de expectativa y sin una fecha de confirmación definitiva. Pero cada vez más cerca: antes de final de año seguro, según Disney +.