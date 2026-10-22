Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Espectáculos

VIDEO | BTS sorprendió a sus fans con un saludo bien argentino: “Hoy la vamos a romper”

Por Redacción


BTS tuvo un comienzo explosivo en su primer show en La Plata, pero no solo la música y la imponente puesta en escena hicieron delirar a sus fanáticas. En medio de las primeras canciones, los artistas sorprendieron al público con un saludo en perfecto español y una frase que sonó especialmente argentina.

“Siento que hoy la vamos a romper”, lanzó uno de los integrantes, utilizando una expresión muy popular en nuestro país y desatando la euforia de las miles de fans que colmaron el estadio.

Pero el guiño al público argentino no terminó ahí. “Esta noche confío en ustedes. Muy bien Argentina!!!”, agregaron, en un intercambio que dejó en claro la complicidad entre la banda y sus seguidoras.

El momento se produjo después de un inicio de enorme impacto visual y musical, con una puesta en escena deslumbrante y canciones como Hooligan, Aliens y Run, que hicieron vibrar al estadio desde los primeros minutos.

El simpático saludo, registrado en video, se convirtió en una de las perlitas del arranque de una noche inolvidable para el ARMY argentino.

Foto: Nicolás Braicovich

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?