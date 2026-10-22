VIDEO | BTS sorprendió a sus fans con un saludo bien argentino: “Hoy la vamos a romper”



BTS tuvo un comienzo explosivo en su primer show en La Plata, pero no solo la música y la imponente puesta en escena hicieron delirar a sus fanáticas. En medio de las primeras canciones, los artistas sorprendieron al público con un saludo en perfecto español y una frase que sonó especialmente argentina.

“Siento que hoy la vamos a romper”, lanzó uno de los integrantes, utilizando una expresión muy popular en nuestro país y desatando la euforia de las miles de fans que colmaron el estadio.

Pero el guiño al público argentino no terminó ahí. “Esta noche confío en ustedes. Muy bien Argentina!!!”, agregaron, en un intercambio que dejó en claro la complicidad entre la banda y sus seguidoras.

El momento se produjo después de un inicio de enorme impacto visual y musical, con una puesta en escena deslumbrante y canciones como Hooligan, Aliens y Run, que hicieron vibrar al estadio desde los primeros minutos.

El simpático saludo, registrado en video, se convirtió en una de las perlitas del arranque de una noche inolvidable para el ARMY argentino.

Foto: Nicolás Braicovich