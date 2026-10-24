El Coro Gospel de Avellaneda sorprendió con una interpretación de “Inconsciente colectivo”, uno de los clásicos de Charly García, durante su presentación en Otro Día Perdido. La actuación rindió homenaje al músico, que este año llegó a los 75 años.

La agrupación llevó el tema a una versión coral, con voces que le dieron una nueva dimensión a una canción emblemática del repertorio de García.

“Inconsciente colectivo” es una de las composiciones más reconocidas del artista y una pieza fundamental de la música popular argentina. Su mensaje y su vigencia la convirtieron en una elección especial para celebrar la trayectoria de uno de los grandes referentes del rock nacional.

La interpretación se destacó por la potencia de las voces y la emoción del homenaje, en una celebración que volvió a poner en primer plano la obra de Charly García.

VIDEO | Coro cantando Inconsciente colectivo en Un día perdido