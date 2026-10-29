Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Espectáculos

VIDEO | "Dale, sor...": el tenso momento que protagonizó Luck Ra con la prensa

El cordobés fue duramente cuestionado por negarse a dar una nota. Luego de un tenso ida y vuelta, el músico se retiró sin dar declaraciones

Por Redacción

La presencia de Luck Ra en la fiesta de LOS40 Primavera Pop generó un enorme revuelo. Un grupo de cronistas interceptó al cantante cordobés y, ante su negativa a frenar para las entrevistas, los periodistas elevaron la voz para captar su atención. No obstante, el clima se volvió hostil por el inesperado exabrupto de un trabajador de prensa, quien lo calificó de "sorete" en pleno reclamo.

En su caminata por la alfombra roja, los movileros insistieron con los pedidos para lograr una palabra. Tras oír el agravio, el artista detuvo su marcha de inmediato y, con evidente sorpresa, retrucó con una pregunta directa sobre los dichos.

Frente a la reacción del músico, los cronistas buscaron calmar las aguas y trataron de disimular el insulto. El joven intérprete, siempre sereno, marcó un límite claro por la falta de respeto. Lejos de pedir disculpas, los comunicadores justificaron sus palabras por el constante silencio a sus preguntas.

Fiel a su estilo, el vocalista optó por modificar el tono del intercambio y les propuso regresar a cambio de un halago. Los noteros aceptaron el juego y lo llamaron "hermoso". Con mucho humor, Luck Ra agradeció los elogios.

Pese a este intento de distensión, la tensión continuó, ya que el artista retomó su camino sin conceder las notas. Con mucha indignación, los periodistas manifestaron su malestar por los apuros del evento.

En su reclamo, cuestionaron: "¿Para qué nos invitan si no van a dejar que nos hablen? ¡Y se fue nomás!".

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?