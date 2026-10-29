La presencia de Luck Ra en la fiesta de LOS40 Primavera Pop generó un enorme revuelo. Un grupo de cronistas interceptó al cantante cordobés y, ante su negativa a frenar para las entrevistas, los periodistas elevaron la voz para captar su atención. No obstante, el clima se volvió hostil por el inesperado exabrupto de un trabajador de prensa, quien lo calificó de "sorete" en pleno reclamo.

En su caminata por la alfombra roja, los movileros insistieron con los pedidos para lograr una palabra. Tras oír el agravio, el artista detuvo su marcha de inmediato y, con evidente sorpresa, retrucó con una pregunta directa sobre los dichos.

Frente a la reacción del músico, los cronistas buscaron calmar las aguas y trataron de disimular el insulto. El joven intérprete, siempre sereno, marcó un límite claro por la falta de respeto. Lejos de pedir disculpas, los comunicadores justificaron sus palabras por el constante silencio a sus preguntas.

Fiel a su estilo, el vocalista optó por modificar el tono del intercambio y les propuso regresar a cambio de un halago. Los noteros aceptaron el juego y lo llamaron "hermoso". Con mucho humor, Luck Ra agradeció los elogios.

Pese a este intento de distensión, la tensión continuó, ya que el artista retomó su camino sin conceder las notas. Con mucha indignación, los periodistas manifestaron su malestar por los apuros del evento.

En su reclamo, cuestionaron: "¿Para qué nos invitan si no van a dejar que nos hablen? ¡Y se fue nomás!".