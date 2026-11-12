VIDEO | Filtraron el cruce entre Martín Migueles y Mauro Icardi: “Te rompo la boca”

Las imágenes fueron difundidas en televisión y muestran el tenso intercambio entre la pareja de Wanda Nara y el futbolista, frente a varios policías durante el escándalo ocurrido en Nordelta.

Un video del enfrentamiento entre Martín Migueles, actual pareja de Wanda Nara, y Mauro Icardi salió a la luz este jueves y mostró el fuerte intercambio que ambos protagonizaron en Nordelta, en medio del conflicto familiar y con varios efectivos policiales presentes.

Las imágenes fueron difundidas en el programa DDM, por América TV, y registraron parte de la conversación entre el empresario y el delantero. En el fragmento, Migueles le pregunta a Icardi si actuaría de la misma manera en su lugar, pero el diálogo rápidamente sube de tono y termina con una serie de advertencias.

“Vos harías lo mismo, ¿o no?”, comienza preguntándole Migueles. Icardi responde: “Que vaya a hacer la denuncia, que venga con la orden del juez y la entrego”.

Sin embargo, la conversación continúa con un tono más confrontativo. “Yo soy un pibe grande. A mí no me faltes el respeto. Dame bola. No tenés para arrancar conmigo, Mauro. Yo no soy L-Gante, no soy Maxi López. Haceme caso a mí. Yo te aviso nada más”, le dice Migueles.

Luego, lanza una amenaza: “Yo no soy L-Gante, no soy Maxi, te rompo la boca”. Ante esa frase, Icardi responde: “Pará, pará”, mientras el otro hombre insiste: “Yo te aviso. De verdad. No tenés para arrancar”.

La declaración de Icardi en la fiscalía

En paralelo al episodio, Mauro Icardi se presentó este jueves en la fiscalía de Tigre para realizar una declaración espontánea sobre lo ocurrido con su hija el viernes pasado, situación por la que Wanda Nara realizó una denuncia.

Al retirarse, su abogado, Francisco Oneto, explicó que el futbolista brindó su versión de los hechos y aportó elementos para respaldar su relato. Según el letrado, Icardi negó que hubiera existido una agresión hacia la menor.

Oneto sostuvo que, de acuerdo con lo declarado por su defendido, el conflicto se habría originado cuando la niña quiso asistir a una reunión y el futbolista no estuvo de acuerdo, lo que derivó en una discusión.

La defensa también habría presentado videos y otras pruebas. La causa continúa en trámite y se aguardan los resultados de un nuevo reconocimiento médico solicitado en el marco de la investigación.

Por el momento, las versiones de las partes forman parte de las actuaciones judiciales y no se conoce una resolución definitiva sobre los hechos denunciados.