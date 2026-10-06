VIDEO. La platense Nina Mestre sorprendió a todos y renunció a Popstars: "Me duele que te vayas"

La cantante platense Nina Mestre tomó una decisión inesperada en Popstars: anunció que dejaba el programa y que la presentación que acababa de realizar sería la última dentro de la competencia. La noticia sorprendió tanto al jurado como a sus compañeras, que no esperaban su salida en ese momento del certamen.

La definición ocurrió durante la emisión del lunes 5 de octubre, en una noche en la que las participantes debían interpretar canciones vinculadas a grandes películas. Nina fue una de las primeras en salir al escenario y eligió “Sueña”, tema de El Jorobado de Notre Dame, para realizar su presentación.

Al finalizar la interpretación, antes de que el jurado comenzara con la deliberación (Nicky Nicole, Ángela Torres y Charlie García), Mestre tomó el micrófono y comunicó su decisión: “Este es mi último programa. Me voy, hoy fue mi última presentación”.

La platense explicó que su paso por Popstars le permitió encontrar una definición que estaba buscando para su carrera artística. Según contó, inicialmente había ingresado al programa con la idea de formar parte de una banda, pero durante el proceso descubrió que su búsqueda iba por otro lado.

“Entré al programa literalmente porque estaba buscando un poco quién era y siento que lo descubrí”, explicó Nina. Y agregó que había ingresado con una idea vinculada a formar una banda, pero que con el correr de las semanas entendió que quería enfocarse en transmitir su propio mensaje como artista.

Charlie García manifestó su tristeza por la salida de la cantante y destacó el tiempo que habían compartido durante el programa, además de su crecimiento como cantante y performer.

Lejos de mostrarse arrepentida por la determinación, Nina fue contundente al explicar que se trataba de una decisión meditada. “Soy consciente de lo que estoy haciendo, 100%, y estoy muy feliz”, afirmó después de comunicar su salida.

Cabe destacar igual que hace un par de días publicó un video quejándose de la poca preparación de la producción y el valor para con las cantantes. Hay que agregar que tendrá finalmente su show en CABA, el 22 de noviembre con la presentación de su álbum 333.

Fue otro reality para ella

La salida de Popstars tiene además un antecedente reciente en la carrera televisiva de Nina. La cantante ya había participado en La Voz Argentina durante 2025, donde también logró avanzar dentro de la competencia y consiguió convertirse en una de las representantes de La Plata en el reconocido reality de Telefe.

En aquella oportunidad, Nina Ventre tuvo un destacado debut al interpretar “Latin Girl”, de Emilia Mernes. Su presentación consiguió que los integrantes del jurado se dieran vuelta y quisieran tenerla en sus respectivos equipos. Finalmente, eligió integrar el Team Miranda!, conformado por Ale Sergi y Juliana Gattas.

Su recorrido en La Voz Argentina terminó en julio, durante la instancia de Batallas. Nina se enfrentó a Benjamín Depasquali, también integrante del Team Miranda!, con quien interpretó “Me haces tanto bien”, de Amistades Peligrosas.

Después de la presentación, Ale Sergi y Juliana Gattas decidieron que fuera Benjamín quien continuara en el certamen, poniendo punto final al paso de Nina por el programa. La decisión fue definida por una diferencia que los coaches consideraron muy ajustada.

Sin embargo, aquella experiencia significó otro impulso para una artista que comenzó su vínculo con la música desde muy chica. Según contó en aquella oportunidad, estudió canto, piano y baile, además de haber realizado ballet desde pequeña. A los ocho años ya organizaba pequeños shows para su familia y posteriormente comenzó a presentarse ante públicos más numerosos.

En 2022, incluso, había sido elegida para ser telonera de Lit Killah en un show realizado en el Estadio Atenas de La Plata, una experiencia que también formó parte de su recorrido artístico.