La periodista contó cómo fue el episodio que vivió mientras entrevistaba a Candela Arizaga, la novia de Facundo Moyano. El camarógrafo se acercó después para pedirle disculpas.

Mercedes Ninci se refirió al episodio que protagonizó con un camarógrafo que le tiró del pelo y la golpeó en la cabeza mientras entrevistaba a Candela Arizaga, la novia de Facundo Moyano. La periodista relató cómo vivió el momento, contó que el hombre le pidió disculpas y cuestionó lo ocurrido: “Son cosas que no pueden pasar”, afirmó.

El hecho ocurrió el lunes, cuando Arizaga salió de la fiscalía, adonde había acudido para hablar con la jueza y solicitar que levantaran la medida perimetral que le impide ver a su pareja en Argentina.

Varios medios aguardaban a la joven a la salida, entre ellos Ninci, que cubría el tema para el programa La mañana con Moria, de El Trece. Mientras conversaba con Arizaga, la periodista sintió un fuerte tirón en la cabeza.

La situación quedó registrada por las cámaras del canal. En las imágenes se observa que el responsable fue un camarógrafo del programa Intrusos, de América.

Qué dijo Mercedes Ninci sobre el episodio

Al referirse a lo ocurrido en el ciclo conducido por Moria Casán, Ninci explicó que en un primer momento no sabía quién la había agredido y pensó que se trataba de un periodista. Sin embargo, al ver las imágenes, descubrió que había sido un camarógrafo.

“Yo no había visto el video. Sentí que me tiraron el pelo con todo, no sabía quién había sido, pero pensé que era un periodista. A la tarde, cuando vi el video, me di cuenta de que era un camarógrafo”, relató.

Además, contó que el hombre se acercó más tarde para disculparse, aunque ella todavía desconocía que había sido el responsable del golpe.

“Más tarde, ese camarógrafo me pidió disculpas. Yo no sabía por qué lo hacía, porque no sabía que había sido él el que me había tirado el pelo”, agregó.

La periodista aseguró que aceptó las disculpas, pero cuestionó lo sucedido y advirtió sobre el mensaje que transmiten este tipo de comportamientos.

“Esta vez le acepto las disculpas, pero son cosas que no pueden pasar. Es mostrar a la sociedad una violencia muy fuerte”, sostuvo.

Por último, Ninci señaló que no sería la primera vez que ocurre un episodio de estas características en el ámbito laboral.