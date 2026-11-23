Un grupo de hinchas de Boca que celebraron la consagración del “Xeneize” como campeón de la Copa Sudamericana 2026 cargaron al actor Guillermo Francella, fanático reconocido de Racing, al acercarse al Teatro Metropolitan. El hecho sucedió en las puertas del espacio donde el actor protagoniza la obra Desde el Jardín, un momento que quedó capturado en la lente de varios presentes que, a los segundos, no tardó en viralizarse a través de las redes sociales.

En el video se observa una decena de hinchas de Boca que dijeron presente, en la madrugada del domingo, en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires para festejar el título del elenco que dirige Rodolfo Arruabarrena tras el triunfo por 2 a 0 ante Atlético Mineiro en la final disputada en Barranquilla.

En ese sentido, los fanáticos del club de La Ribera esperaron que finalizara la función de Francella, donde interpreta a Chance Gardiner en la adaptación teatral de la novela de Jerzy Kosinski. Minutos después, el actor salió de la sala, saludó a los simpatizantes que lo aguardaban con camisetas, banderas y pilusos con los colores azul y amarillo.

Una de las primeras canciones que le dedicaron a Guillermo fue “¡Racing botón!”, dirigido al club de Avellaneda del que él es fanático. Incluso, se escuchó, en medio de las cargadas, también se puede escuchar un “Guillermo es de Boca”.