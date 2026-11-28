El director de cine Denis Villeneuve afirmó en una entrevista publicada ayer que mantendrá el ADN de James Bond pero que buscará llevarlo al mundo de hoy en su próxima adaptación, que estará protagonizada por el actor británico Robert Pattinson.
“No estoy aquí para cambiar el ADN de James Bond. Estoy aquí para abrazarlo, para trasladarlo al mundo de hoy”, aseguró Villeneuve en una entrevista con la revista Time, en la que se definió como un “fan incondicional” de la saga. El estreno está previsto para 2028.
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