Vincularon a Icardi con una modelo y la mamá de La China saltó furiosa

La China Suárez y Mauro Icardi volvieron a estar en el centro de la polémica luego de que trascendiera un supuesto chat que Marcela Riveiro, mamá de la actriz, le habría enviado a Rocío Galera, una modelo cordobesa que comenzaron a relacionar con el futbolista.

En la captura, compartida por Juan Etchegoyen, se podía leer: “Mamarracho. Te metés en su relación y me vas a conocer”. Las palabras de Riveiro llegan luego de que trascendiera que Icardi había comenzado a interactuar con la modelo, poniendo “me gusta” en sus publicaciones que luego borró.