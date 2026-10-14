“VisionQuest”: todo lo que se sabe del regreso de Visión

Cinco años después de “WandaVision”, Marvel completa el tríptico televisivo que siguió con “Agatha All Along” (2024). El protagonista es Visión Blanca: la versión que S.W.O.R.D. creó para destruir a Wanda y que, en el final de aquella serie, recibió todos los recuerdos del Visión original, se declaró Visión y se fue volando a un destino desconocido.

Ahora, reiniciado y tras escapar de quienes querían convertirlo en arma, vive escondido. Bettany adelantó que la serie trata sobre el trauma intergeneracional, sobre padres e hijos y sobre negar el dolor y la propia verdad.

PAPÁ ULTRON

La gran vuelta es la de James Spader como Ultron, el creador de Visión, ausente desde “Age of Ultron” (2015). Ya no aparece solo como robot: tiene forma humana y es una personalidad peligrosa encerrada tras un firewall dentro de la mente de Visión.

Según el showrunner Terry Matalas, el vínculo entre ambos es el pilar de la serie. También vuelven las inteligencias artificiales del universo Stark, ahora con cuerpo de actor: J.A.R.V.I.S. (James D’Arcy), E.D.I.T.H. (Emily Hampshire) y F.R.I.D.A.Y. (Orla Brady), más Jocasta (T’Nia Miller), que en los cómics fue construida por Ultron como su novia robótica.

UN HIJO EN MADRIPOOR

El otro eje es Tommy Maximoff (Ruaridh Mollica), uno de los mellizos que Wanda creó en Westview. En “Agatha All Along”, su hermano Billy alojó su alma en el cuerpo de Thomas Shepherd, un adolescente ahogado; ahora es un huérfano de 18 años recién salido del sistema de acogida en Londres.

Cuando Tommy se mete en problemas en la isla de Madripoor, Visión libera a Ultron para rescatarlo. ¿Qué podría salir mal? Completan el cuadro Todd Stashwick como Paladin, mercenario ligado a la tecnología de Visión, y Faran Tahir como Raza, el líder de los Diez Anillos de “Iron Man” (2008).

SPOILERS Y RUMORES

Wanda no estará: Matalas lo confirmó y aseguró que Visión sabe qué fue de ella. En el último tráiler, Ultron la llama “la bruja muerta”. Sin embargo, un insider sostiene que aparecerá Agatha Harkness, hablando con alguien que no se ve en pantalla. Otro rumor apunta a que el final incluya una escena que vincule a Ultron con el Doctor Doom.

CAMINO A DOOMSDAY

Es que “VisionQuest” es el último estreno de Marvel antes de “Avengers: Doomsday”, con Robert Downey Jr. como Doom. Bettany no figura en el elenco anunciado, pero los Russo insisten en que guardan apariciones clave en secreto, y Matalas habría dejado un final que permite el pase de Visión y Tommy al cine. Hay quien mira más lejos: según un insider, la serie tendrá conexiones fuertes con “Avengers: Secret Wars”, prevista para diciembre de 2027.

“VISIONQUEST” Creada por Terry Matalas. Ocho episodios. Estreno: este miércoles en Disney+. Los dos primeros llegan juntos, lo mismo el 21 (3 y 4) y el 28 (5 y 6); después, el séptimo el 4 de noviembre y el final el 11. Los dos últimos duran 62 y 68 minutos, los más largos de la historia de Marvel en TV. “Avengers: Doomsday” se estrena el 18 de diciembre. Creada por Terry Matalas. Ocho episodios. Estreno: este miércoles en Disney+. Los dos primeros llegan juntos, lo mismo el 21 (3 y 4) y el 28 (5 y 6); después, el séptimo el 4 de noviembre y el final el 11. Los dos últimos duran 62 y 68 minutos, los más largos de la historia de Marvel en TV. “Avengers: Doomsday” se estrena el 18 de diciembre.