“Viva Frida” en el Malba: los objetos que dialogan con su obra

Organizada por la Semana de la Alta Costura Argentina (SAC) y el Museo Frida Kahlo de México, bajo la dirección de Elina Costantini, la muestra reúne una destacada selección de objetos personales de Frida Kahlo en diálogo con pinturas y fotografías clave de la colección del museo, ofreciendo una comprensión a la vez íntima y amplia de la artista.

Nacida en México en 1907, Frida Kahlo creció en el contexto de la Revolución mexicana (1910–1920). Comenzó a pintar en 1925, durante su convalecencia tras un grave accidente que marcaría profundamente su vida, dejándole secuelas físicas permanentes. A los veintidós años se casó con el muralista Diego Rivera, con quien vivió entre México y Estados Unidos. En 1938 presentó su primera exposición individual en Nueva York y, al año siguiente, participó en su primera muestra en Europa, en París. Hoy es reconocida internacionalmente como una de las figuras más relevantes del arte moderno.

Prendas, accesorios, aparatos ortopédicos, fotografías, cartas y material de archivo permiten comprender cómo la artista construyó su imagen como un lenguaje de expresión en el que convergen identidad, política, género y discapacidad.

Tras su redescubrimiento en 2004 en la Casa Azul, en la Ciudad de México, los objetos personales de Kahlo ofrecen una visión sin precedentes de su vida. Estas piezas se presentan en diálogo con pinturas de la Colección Malba–Costantini, estableciendo una potente relación entre el mundo material de Kahlo y su autorrepresentación pictórica. La muestra comenzó esta semana y se extenderá hasta el 15 de marzo de 2027. Cuenta con visitas guiadas miércoles, viernes y sábados a las 17 horas.