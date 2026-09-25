Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Espectáculos

“Viva Frida” en el Malba: los objetos que dialogan con su obra

Por Redacción

Organizada por la Semana de la Alta Costura Argentina (SAC) y el Museo Frida Kahlo de México, bajo la dirección de Elina Costantini, la muestra reúne una destacada selección de objetos personales de Frida Kahlo en diálogo con pinturas y fotografías clave de la colección del museo, ofreciendo una comprensión a la vez íntima y amplia de la artista.

Nacida en México en 1907, Frida Kahlo creció en el contexto de la Revolución mexicana (1910–1920). Comenzó a pintar en 1925, durante su convalecencia tras un grave accidente que marcaría profundamente su vida, dejándole secuelas físicas permanentes. A los veintidós años se casó con el muralista Diego Rivera, con quien vivió entre México y Estados Unidos. En 1938 presentó su primera exposición individual en Nueva York y, al año siguiente, participó en su primera muestra en Europa, en París. Hoy es reconocida internacionalmente como una de las figuras más relevantes del arte moderno.

Prendas, accesorios, aparatos ortopédicos, fotografías, cartas y material de archivo permiten comprender cómo la artista construyó su imagen como un lenguaje de expresión en el que convergen identidad, política, género y discapacidad.

Tras su redescubrimiento en 2004 en la Casa Azul, en la Ciudad de México, los objetos personales de Kahlo ofrecen una visión sin precedentes de su vida. Estas piezas se presentan en diálogo con pinturas de la Colección Malba–Costantini, estableciendo una potente relación entre el mundo material de Kahlo y su autorrepresentación pictórica. La muestra comenzó esta semana y se extenderá hasta el 15 de marzo de 2027. Cuenta con visitas guiadas miércoles, viernes y sábados a las 17 horas.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?