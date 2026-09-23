Viviana Canosa contó que aceptó una cita romántica con un ex futbolista de la Selección y reveló detalles de la charla

Golazo de aquellos. Viviana Canosa sorprendió al hablar de su presente sentimental y revelar que está a punto de concretar una cita con un ex jugador de la Selección argentina.

Así, la conductora contó que el vínculo lleva años de idas y vueltas, y compartió detalles de la conversación que tuvo con el deportista.

Mientras charlaba con sus compañeros en vivo, relató cómo fue el acercamiento. “Me escribió el jugador de fútbol”, expresó.

Además, aclaró que se trata de alguien que vistió la camiseta albiceleste y ya no está en actividad.

“Hace siete años que me está…”, contó Canosa, y confesó que el hombre en cuestión no vive en el país. “No sé por qué lo agendé así, le puse el país en el que vive. Va y viene”, detalló sobre la relación.

Allí, Canosa reveló que la insistencia dio resultado. “Le dije que la semana que viene lo veo, ya está”, relató mientras buscaba la conversación en su celular.

“De la nada me dice ‘pasaron 17 días’, le dije ‘ay, qué lindo que sos, la semana que viene’”, aseguró sobre el intercambio que terminó de definir el esperado encuentro.

Asimismo, tiró una reflexión clave: “Me di cuenta de que si no es ahora, no lo hago más”.

Sobre cómo imagina el encuentro, Canosa fue muy clara: “Como mucho voy a ir a comer y ahí terminó. Una cena, una comida rica y nada más”. Sin embargo, siempre entre risas, no descartó que la historia pueda tener un futuro más allá de la primera cita.

“Si nos casamos, me imagino una fiesta tremenda porque vendría mucha gente de afuera”, dijo para cerrar el tema.