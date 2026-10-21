“Voló por el aire”: Fabián Gianola fue atropellado y tendrá que ser operado

Fabián Gianola habría “volado por la calle” tras haber sido embestido por un auto. Debido a las lesiones sufridas, el actor deberá ser operado durante la jornada de hoy.

Según Pablo Layús, “lo atropelló un auto cerca de un shopping en Zona Norte. Estaba cruzando la calle, el auto dobló y lo atropelló. Tiene una lesión importante en su brazo, a tal punto que va a tener que ser operado mañana (por hoy)”.

Por su parte, el periodista Leo Arias sumó información sobre el estado del actor. Después de contar que Gianola habría “volado por la calle” tras el impacto, detalló que las consecuencias fueron una “fractura expuesta y rotura de ligamentos”.

El incidente afectó los planes de “Los 39 Escalones”, la obra que protagoniza junto a Fabián Mazzei, Fabiana García Lago y Carna Crivelli. A raíz del accidente, Layús informó que se suspendieron momentáneamente las funciones del espectáculo. El público deberá esperar a que el actor reciba el alta médica.