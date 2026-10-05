Volver a ver, ¿volver a ser?: los cines apuestan a los reestrenos

Hubo un tiempo en que una película que volvía a las salas era cosa de cineclub o de trasnoche. Hoy es estrategia comercial de primera línea, y el último fin de semana de septiembre lo dejó claro: entre el jueves 24 y el domingo 27, los cines argentinos vendieron 304.608 entradas, y el reestreno de “Avengers: Endgame” encabezó el ranking con 90.768 espectadores en 305 pantallas, casi el 30% de la concurrencia total del país, según Ultracine. Le sacó más de 20.000 tickets a “Resident Evil: Noche Cero”, que bajó al segundo puesto con 68.255. Esta semana, el film de 2019 cruzó una barrera simbólica: ya suma 4.038.063 entradas en Argentina.

Las escalas cambiaron, claro. En abril de 2019, “Endgame” había abierto con 1.173.224 espectadores en 787 salas. Que siete años después, con plataformas de por medio y la película vista y revista hasta el cansancio, vuelva a quedar primera dice mucho sobre lo que el público busca hoy en una sala.

La jugada tiene su truco. La versión que volvió a cartel incluye material exclusivo vinculado a la próxima película de los Vengadores, “Doomsday”, que llega el 17 de diciembre y ya tiene preventa abierta. Y sirvió de vidriera para Infinity Vision, el sello con el que Disney certifica las salas premium de gran formato, que debutó en el país con este relanzamiento. A escala global, el regreso recaudó 86 millones de dólares en un fin de semana y dejó a la película muy cerca de “Avatar” como la más taquillera de todos los tiempos.

Pero el fenómeno excede a Marvel. Como señaló Leonardo D’Espósito en La Nación, la sala recupera terreno como experiencia social, sobre todo entre la Generación Z y los millennials, que van al cine en promedio siete veces por año a nivel global y encuentran en redes como Letterboxd un circuito de conversación que empuja a mirar más allá del estreno de la semana. Son, además, los que más eligen los formatos inmersivos. Rever un clásico en pantalla grande, con aplausos incluidos, es también una forma de pertenecer.

Los exhibidores toman nota. La preventa de “Doomsday” arrancó inicialmente solo para salas Infinity Vision, y Cinemark prevé inaugurar el 12 de octubre en el Abasto su sexta sala 4D del país. Ir al cine se vende cada vez más como algo que no se puede replicar en el living.

Para las cadenas, la cuenta es simple: títulos con público garantizado, bajo costo de lanzamiento y relleno ideal para semanas flojas. No es poco en un año de montaña rusa, que arrancó con 2.085.576 entradas en enero, el piso más bajo en 24 años si se excluye 2021, cerró el primer semestre con 15.002.923 espectadores, todavía por debajo de 2024, y tuvo en agosto la mejor marca pospandemia.

LO QUE VIENE

El calendario de 2026 ya venía sembrado. En enero volvió el clásico de terror “El descenso” (2005), y en febrero la cartelera repuso clásicos de amor por San Valentín. Entre el 27 de agosto y el 3 de septiembre, “Harry Potter y la piedra filosofal” festejó sus 25 años en pantalla grande, con material inédito de detrás de cámaras y como anticipo de la serie que prepara HBO Max. Y quedan más.

Este jueves figura en la grilla el regreso de “Cars”, que cumple 20 años; Disney y Pixar lo presentan como una forma de acercar a Rayo McQueen a una nueva generación. El 15 de octubre vuelven las cuatro películas de “Los Juegos del Hambre” con Jennifer Lawrence, que vendieron más de 3,2 millones de entradas en el país. Son la antesala de “Amanecer en la cosecha”, la precuela que se estrena el 19 de noviembre. Ese mismo jueves aparece también “Estación zombie” (2016), el clásico coreano de muertos vivos en tren. El pasado, por lo visto, sigue teniendo futuro en las salas.

“ENDGAME”: EL REGRESO DEL TITÁN En su primer fin de semana original, en abril de 2019, “Endgame” vendió 1.173.224 entradas, cuando el total de los cines argentinos fue de 1.350.644. Es decir, se quedó con casi nueve de cada diez tickets del país, frente al casi 30% de este reestreno. En su primer fin de semana original, en abril de 2019, “Endgame” vendió 1.173.224 entradas, cuando el total de los cines argentinos fue de 1.350.644. Es decir, se quedó con casi nueve de cada diez tickets del país, frente al casi 30% de este reestreno.