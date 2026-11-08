Volvieron a internar a Carmen Barbieri y hay preocupación por su salud

Carmen Barbieri volvió a ser internada en las últimas horas en la Clínica Zabala del barrio de Belgrano luego de que a fines de octubre había pasado por un cuadro respitario y un episodio de un fuerte mareo que le impidió asistir a su programa.

La periodista Laura Ubfal indicó que la conductora de 71 años había sido internada el viernes en la clínica de Belgrano después de pasar por otro inconveniente en su salud días antes al no sentirse bien y le realizaron distintos estudios que confirmaron que en aquella ocasión había sufrido Covid-19.

Su hijo Federico Bal dialogó desde el exterior con el sitio Teleshow y explicó el cuadro que sufrió su madre y por el que debió ser nuevamente internada. El actor confirmó que una semana antes su madre tuvo coronavirus y explicó cuál es el diagnóstico actual por el que está otra vez bajo cuidados médicos.

“Tuvo también covid hace una semana. Viene de una racha de mier.. pobre”, reconoció. Y remarcó que Carmen Barbieri tiene en la actualidad una infección urinaria y que seguirá unos días más internada. "En unos días le darán el alta", indicó.

El nuevo inconveniente de salud de la actriz y conductora en un período tan corto de tiempo encendió las alarmas. No obstante, su hijo llevó tranquilidad y precisó que en unos días recibirá el alta médica.

Cabe recordar que hace poco Carmen Barbieri se presentó a declarar como testigo en el juicio al excirujano Aníbal Lotocki y se quebró frente al Tribunal al relatar el calvario que pasó su amiga Sandra Domínguez.

Qué le había pasado a Carmen Barbieri

Carmen Barbieri había estado con problemas de salud a fines del mes pasado cuando se descompensó en la calle cuando estaba por ir a trabajar.

En esa oportunidad, sufrió un fuerte mareo cuando estaba por subir a un auto y debió quedarse en su casa. Luego contó ella misma que estaba débil.

“No estoy muy bien, hoy no puedo ir a trabajar, estoy débil, baja de presión. Estaba por subir al auto y me mareé tanto que se me nubló todo”, le escribió la actriz y conductora a Pampito.

La conductora explicó que había intentado retomar su rutina después de faltar a su ciclo durante la semana anterior. Sin embargo, reconoció que el regreso le había demandado un esfuerzo importante.

“El lunes y martes hice un gran esfuerzo, porque la semana pasada falté a mi programa. Ayer y antes de ayer fui, hice un gran esfuerzo especial y hoy sin fuerzas. Tengo una bronca, tengo un broncoespasmo terrible”, se lamentó por la situación de salud que atravesaba.