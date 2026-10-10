“Vuelve a casa”: el conmovedor anuncio de los hijos de Héctor Alterio

A casi diez meses de la muerte de Héctor Alterio en Madrid, sus restos volverán a la Argentina. Sus hijos, Malena y Ernesto Alterio, impulsaron la iniciativa para que las cenizas del reconocido actor descansen en Buenos Aires, la ciudad donde nació y a la que permaneció unido durante toda su vida.

La Asociación Argentina de Actores y Actrices confirmó que el homenaje se realizará el jueves 15 de octubre, a las 16, en el Panteón de Actores del Cementerio de la Chacarita. Allí se llevará adelante una ceremonia para despedirlo y recordar su trayectoria junto a familiares, colegas y personas cercanas.

El anuncio estuvo acompañado por un mensaje de sus hijos que sintetiza el vínculo que el artista mantuvo con su país, incluso durante las décadas que vivió en España. “Papá siempre tuvo a la Argentina en su corazón, en su ADN”, expresaron Malena y Ernesto.

La decisión de trasladar sus cenizas tiene un significado especial en la historia personal del actor, que debió exiliarse en España durante la última dictadura militar. Aunque desarrolló gran parte de su carrera y de su vida en ese país, Alterio nunca dejó de estar ligado a la Argentina, tanto por sus afectos como por su identidad artística.

El regreso de Héctor Alterio a Buenos Aires

La ceremonia fue pensada como un encuentro sencillo, sin grandes despliegues, para recordar al actor y compartir anécdotas de su vida y su extensa carrera. La intención de la familia es que el homenaje reúna a quienes lo acompañaron a lo largo de su recorrido artístico y a quienes encontraron en sus películas y actuaciones una parte de la cultura argentina.

Nacido en Buenos Aires en 1929, Héctor Alterio construyó una trayectoria fundamental para el cine y el teatro argentinos. Protagonizó películas emblemáticas y fue parte de producciones que marcaron distintas generaciones, antes de continuar su carrera en España, donde también alcanzó un amplio reconocimiento.

Su regreso simbólico a la ciudad que lo vio nacer quedará plasmado en el Panteón de Actores, donde descansarán sus cenizas.

“Héctor vuelve a casa. Héctor vuelve a su Buenos Aires querido”, expresó la Asociación Argentina de Actores y Actrices al acompañar la convocatoria. Una frase que resume el sentido del homenaje y el deseo de sus hijos de que su padre vuelva a descansar en la tierra que siempre llevó consigo.