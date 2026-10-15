Vuelve “Baywatch”: otro regreso a las arenas más calientes de la tevé

Trajes de baño rojos, corridas en cámara lenta ey “I’m Always Here” sonando de fondo: “Baywatch”, la icónica serie de bañeros protagonizada por David Hasselhoff y que llevó a la fama a Pamela Anderson, está de vuelta. Fox difundió el trailer de la nueva versión de la serie de guardavidas más famosa de la historia, que llegará en enero de 2027 con una primera temporada de 12 episodios.

Las imágenes muestran que no se ahorró en pirotecnia: un avión que cae al mar frente a la costa, una torre de vigilancia que vuela por los aires y la dosis de rigor de enredos sentimentales entre los socorristas, con Santa Mónica y Venice Beach como escenario.

No es un remake sino una secuela directa. Stephen Amell (Arrow) es Hobie Buchannon, el hijo rebelde del emblemático Mitch Buchannon—el personaje de David Hasselhoff—, que ahora es capitán de los guardavidas. Su vida se da vuelta cuando aparece Charlie (Jessica Belkin), una hija que no sabía que tenía y que quiere continuar el legado familiar. Completan el elenco Hassie Harrison, Shay Mitchell, Thaddeus LaGrone, Noah Beck y Brooks Nader, además de Livvy Dunne, Nadia Gray y Mary McDonnell.

Para los nostálgicos: David Chokachi vuelve como Cody Madison, hoy dueño del bar donde paran los bañeros, y también regresan Erika Eleniak, Michael Bergin y Kelly Packard.

Detrás de cámara están Matt Nix (Burn Notice) como showrunner y McG, que dirigió el primer episodio. Amell confesó que prepararse le costó más que para “Arrow”: acá no hay traje de superhéroe con rellenos que disimulen nada.

La original debutó en NBC en 1989 y fue cancelada tras una sola temporada. Pero resucitó y terminó convertida en un fenómeno de 11 temporadas. Se emitió en más de 200 países y en su pico llegó a mil millones de espectadores por semana. Hizo famosos a Pamela Anderson, Yasmine Bleeth y Erika Eleniak, generó spin-offs como “Baywatch Nights” y “Baywatch: Hawaiian Wedding” —con un joven Jason Momoa— y una película en 2017 con Dwayne Johnson y Zac Efron.

Pero, claro, este regreso, en este contexto, genera una discusión particular. “Baywatch” fue la serie de los cuerpos esculpidos y la malla roja filmada en cámara lenta, un modelo que después del #MeToo y de la ola feminista de la última década parecía archivado. Que vuelva ahora, en plena contraola, con el culto al gimnasio, la era del Ozempic y una estética conservadora en auge en las redes, no parece casual. La pregunta es si Fox va a revisar esa mirada o simplemente la va a celebrar sin culpa.

¿DÓNDE VERLA? La serie es de Fox (que es parte de Disney, pero según Deadline, Prime Video compró los derechos para América Latina, así que el desembarco local pasará por ahí. La serie es de Fox (que es parte de Disney, pero según Deadline, Prime Video compró los derechos para América Latina, así que el desembarco local pasará por ahí.