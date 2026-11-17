A cinco años de anunciar un parate en la actividad, tras 26 años de producciones, Adrián Suar anunció que volverá a producir para la tevé. El programador de El Trece confirmó que el año que viene habrá ficción en el canal gracias a una asociación de la señal con el gigante on demand Amazon.

“En el verano vuelve la ficción”, aseguró Suar, en una reciente entrevista. Según adelantó, se trata de la serie “En terapia”, que se estrenará en colaboración entre El Trece y Amazon, una alianza que Suar definió como “una manera de volver”.

“Creo que es el comienzo, vengo empujando hace tiempo para volver a hacer ficción de esta manera. El Trece es un canal que hace más de 20 años apoyó la ficción y siempre está con ganas de volver, creo que le vamos a encontrar la vuelta para que vuelva”, aseguró.