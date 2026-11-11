Vuelve “Los anillos del poder”: Sauron forja el aro más temido

“Todo ha conducido a esto”, avisa Galadriel en el tráiler, y por una vez la frase de marketing no exagera. Tras dos temporadas de intrigas élficas, enanos desconfiados y un villano disfrazado de buen tipo, “El Señor de los Anillos: Los anillos de poder” llega a su tercera entrega con la carta que guardaba desde el primer capítulo: Sauron forjando en la lava el Anillo Único, el que gobierna a todos los demás. El mismo que, unos cuantos miles de años más tarde, Frodo tendrá que devolver al fuego.

La temporada se estrena este miércoles en Prime Video con cuatro episodios; los dos siguientes llegan el 18 de noviembre y el cierre, el 25. Y arranca con un salto: pasaron cinco años desde la caída de Eregion, los ejércitos de Sauron controlan buena parte del mundo y solo resisten Khazad-dûm, Lindon y Rivendel. “Queríamos que la temporada se sintiera estructuralmente distinta, que arrancara a toda velocidad y no aflojara nunca”, explicó Patrick McKay, que comanda la serie junto a J.D. Payne, en la conferencia de prensa internacional del estreno. “Con un salto temporal, todos tus personajes empiezan en un lugar nuevo, y eso es una inyección de energía para el público.”

UN VILLANO SIN CARETA

Se terminó el juego de las escondidas. “Es la primera temporada en la que Sauron no finge ser un buen tipo”, celebró McKay. “Como escritores, es liberador tener un villano que siembra caos donde quiere. Es muy divertido.” Charlie Vickers lo pone en clave pop: “El público conoce a Sauron por la trilogía de Peter Jackson: lo ve en forma física antes de que le corten el dedo, y después es un gran ojo de fuego. Yo tuve el privilegio de contar el viaje hasta llegar a eso”.

Eso sí, Vickers se niega a hacer un malo de manual. “Tolkien lo escribió como la representación de algo totalmente malvado, pero cuando miro sus motivaciones, él cree que está haciendo el bien”, explicó, y citó las cartas del escritor, donde Sauron quiere “reordenar y rehabilitar” la Tierra Media. “Busca un mundo sin fricción”, completó Morfydd Clark. Dicho así, podría dar una charla TED.

Del otro lado, los elfos la están pasando mal. Galadriel tampoco es la de antes: según Payne, su arco va “de guerrera impulsiva y temperamental a Dama del Bosque”. Elrond, que empezó desconfiando de los anillos, usa uno para proteger Rivendel, su nuevo refugio. Y Gil-galad (Benjamin Walker), tras una victoria carísima, empieza a sospechar que podría ser “el último rey de los Noldor”.

La gran novedad es Celeborn, el esposo de Galadriel, al que ella daba por muerto. Lo interpreta Jamie Campbell Bower, el Vecna de “Stranger Things”, que esta vez se pasó de vereda. “Fue refrescante, algo que estaba pidiendo por dentro”, contó. “El personaje que hice antes sufrió muchísimo y eligió el camino del sufrimiento. Celeborn sufre y elige el camino del bien. Y probablemente ese sea un lugar más difícil para habitar.”

Clark, fan de esta mitología desde los nueve años, pensó el amor élfico a partir de las canciones folk con las que creció: “Se enamoraban, él se iba al mar, nunca volvía, y ella no volvía a amar a nadie”. Vickers aportó el contrapunto: “Leí en internet que una persona promedio tiene quince grandes amores en su vida. ¡Es lo opuesto!”. Y la actriz adelantó un desafío: le tocó aprender diálogos en Lengua Negra, el idioma de Mordor, casi sobre la hora. “Fue horrible”, resumió.

“Tolkien lo escribió como la representación de algo totalmente malvado, pero cuando miro sus motivaciones, él cree que está haciendo el bien”

Charlie Vickers

actor

El otro que sube de nivel es Gandalf (Daniel Weyman), que trabaja en Rhûn para sellar una alianza contra Mordor. “Ahora es la oportunidad de vaciar la caja de juguetes”, se entusiasmó McKay. Payne explicó la dimensión “únicamente tolkieniana” del personaje: “Los magos no son solo lanzallamas humanos. Tienen una dimensión profética: parte de su tarea es hablarles a los corazones de la gente y enseñarles a estirarse hacia la luz”.

¿Y los pelosos, los ancestros de los hobbits? No están: “Esta temporada es sobre el Anillo Único y sobre cómo forjarlo cambia el mundo, y los hobbits no están en esa lista”, explicó McKay. Payne dejó la puerta abierta: “Nunca hay que dar por perdido a un buen mediano”.

QUINCE MINUTOS SIN PALABRAS

La escena que justifica todo llegará en el séptimo episodio. “Es la secuencia más ambiciosa y técnicamente compleja que intentamos”, adelantó McKay. “Son quince minutos en silencio. No hay diálogo, no hay nadie: es Sauron solo con la lava.” Payne comparó la posproducción con hervir agua: “Hasta que no hierve, no hierve. A veces estás en la iteración 85 de los efectos visuales y todavía no te lo creés. Recién en la 200 decís: ahora sí”.

“Hay que servir a la gente que vino al restaurante sabiendo exactamente qué iba a comer y a la que llegó sin saber siquiera qué quería”

Patrick McKay

showrunner

Tanto cuidado tiene una explicación. “Los anillos de poder” es la serie más cara de la historia (solo los derechos le costaron a Amazon unos 250 millones de dólares), Prime Video ya confirmó una cuarta temporada y el plan sigue siendo de cinco. “Siempre supimos que el centro de ese arco sería el Anillo Único. Trabajamos ocho años y medio para llegar a este momento”, dijo McKay.

Con los puristas al acecho, McKay definió el desafío con una metáfora gastronómica: “Hay que servir a la gente que vino al restaurante sabiendo exactamente qué iba a comer y a la que llegó sin saber siquiera qué quería”. Payne, que recordó que Tolkien se presentaba como traductor de las crónicas de la Tierra Media, justificó sus licencias: en los libros, Annatar pasa siglos junto a Celebrimbor. “En pantalla, Celebrimbor no parecería muy inteligente: hay un maldito Maia en su taller tratando de engañarlo durante cientos de años.”

Al final, lo que sostiene la saga es lo mismo que hace más de setenta años. “La esperanza no significa que el bien siempre gane”, cerró Payne. “Significa que, aun cuando el mal va adelante, el bien todavía tiene fuerza para seguir porque cree en un mañana mejor. Cuanto más oscuro es el lienzo del mundo, mayor es la oportunidad para la esperanza.” Y pocas cosas son tan oscuras como un anillo recién salido de la lava.