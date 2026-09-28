Vuelve “MasterChef”, la gran apuesta de Telefé

Telefe se ajusta los delantales: Este lunes a las 22.15, vuelve “MasterChef Celebrity”. El canal eligió el reality de cocina como carta fuerte para recuperar la audiencia que perdió tras el final de “Gran Hermano Generación Dorada”. La apuesta es clara: reordenar el prime time y volver a pelear la franja más codiciada de la pantalla.

Wanda Nara sigue al frente de la conducción y el jurado trae una novedad: Maru Botana ocupa la silla que dejó Donato De Santis, junto a Damián Betular y Germán Martitegui. Las grabaciones arrancaron el 17 de septiembre en los estudios de Martínez, con un piso de estética dorada.

En la cocina habrá 24 famosos de la música, la actuación, el periodismo y el deporte: Alejandro Lerner, Elizabeth “La Negra” Vernaci, Lizy Tagliani, Luck Ra, Julieta Poggio, Luciana Geuna, Mike Amigorena, Karina Mazzocco, Marta Fort, Campi, Diego Ramos, Morena Beltrán, Pachu Peña y Hernán Coronel, entre otros.

La vara está alta. La edición anterior, que ganó Ian Lucas, se despidió con una final de 10,4 puntos de rating tras 119 emisiones. Con ese antecedente, Telefe armó una noche en cadena: “Telefe Noticias” a las 20, “Popstars” a las 21.30 (

aunque el reality para encontrar a las próximas Bandana no viene bien: Disney Channel levantó la emisión de su grilla a mediados de septiembre debido a un bajo rendimiento de audiencia, aunque se sigue grabando), “MasterChef” después y “Staff de noticias” a la medianoche. Además, desde las 22 habrá un streaming previo con Cachete Sierra y Lola Latorre. Quien no llegue al televisor podrá verlo en MiTelefe y Pluto TV. TNT repetirá cada capítulo al día siguiente.