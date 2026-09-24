Vuelven Brad, Russell Crowe y los Avengers

Semana con cinco estrenos en la cartelera local: además de “Su propio infierno” (ver aparte), llegan a la pantalla grande los retornos de Brad Pitt y Russell Crowe. Brad llega con “El corazón de la bestia”, uno de los grandes estrenos de la semana: dirigida por David Ayer, la película sigue al oficial de las Fuerzas Especiales James Belmont y su perro de combate Odín, que quedan atrapados en el corazón indomable de Alaska. Frente a una naturaleza implacable, ambos deberán luchar al límite por sobrevivir.

Crowe, en tanto, estrena “El último gran golpe”, donde encarna al dueño de un club nocturno que está a punto de dejar atrás su peligroso pasado para volver a vivir con su novia. Cuando unos pistoleros enmascarados le roban y se ve acorralado por despiadados cárteles, llega un misterioso hombre interesado en comprar el negocio. Con el peligro acechándole por todos lados, deberá atravesar una mortífera red de engaños, poder y supervivencia, de la que escapar puede que ya no sea una opción.

En “La isla olvidada”, propuesta animada de la semana, dos amigas se quedan varadas en el místico mundo de Nakali, donde su único escape podría costarles su vida compartida de recuerdos.

La lista de estrenos la completa “Bajo tus pies”, la película de terror de cada semana: la película, española pero dirigida por el argentino Cristian Bernard, está protagonizada por Maribel Verdú, que encarna a Isabel, una mujer que se muda con sus dos hijos a un edificio muy prestigioso con un alquiler asequible, pero un sistema de admisión peculiar. Una vez aceptados e instalados en su nuevo hogar, tres vecinas ancianas que viven en el piso de abajo le darán un vuelco a sus vidas.

Además de estos estrenos, el miércoles habrá una función de “Linkin Park: Unshatter”, película documental que muestra la reconstrucción de la banda tras la muerte de Chester Bennington y los años fuera de los escenarios (tendrá una segunda función el 3 de octubre); y se reestrena “Avengers: Endgame”, la reunión superheroica de 2019, con escenas nunca vistas, justo antes del estreno de “Doomsday”.