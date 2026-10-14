Vuelven las chicas: “Girls” estrenará cinco nuevos episodios

Diez años después de su despedida, “Girls” vuelve a HBO. La cadena confirmó este martes una temporada limitada de cinco episodios de la serie creada por Lena Dunham, que empezará a rodarse en 2027 y todavía no tiene fecha de estreno.

Vuelven casi todas: Dunham otra vez como Hannah Horvath, Allison Williams como Marnie, Jemima Kirke como Jessa y Zosia Mamet como Shoshanna, además de Andrew Rannells como Elijah. Dunham va a escribir, dirigir y protagonizar, y Judd Apatow regresa como productor ejecutivo. Las ausencias también dicen algo. No está Jenni Konner, socia creativa de Dunham hasta 2018. Tampoco está Adam Driver, a quien la autora describió en “Famesick”, sus memorias publicadas este año, como un compañero de set de temperamento violento.

Dunham explicó que solo pensaba volver si había una historia que necesitara contar, y que los personajes empezaron a “hablarle en la ducha” cerca de su cumpleaños número 40. Del caos de los veinte al hito de los cuarenta.

Entre 2012 y 2017, “Girls” siguió en seis temporadas y 62 episodios a cuatro amigas veinteañeras que intentaban sobrevivir en Nueva York. Se volvió la serie generacional de los millennials, tan celebrada como discutida. Dunham, que alguna vez defendió el modelo británico de entrar y salir sin estirar las series, ahora vuelve a entrar. Lo hace con una pregunta que el original nunca tuvo que responder: ¿qué le pasa a una voz generacional cuando su generación crece?