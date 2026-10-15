Vuelven los Expedientes X con el director de “Pecadores”

Finalmente, después de meses de rumores, la plataforma Hulu confirmó que ha dado luz verde a una nueva versión de “Expedientes X”, el clásico de ciencia ficción de los 90. Y, como se había adelantado, será desarrollada por Ryan Coogler, reciente ganador del Oscar por “Pecadores”.

Esta nueva versión del drama de ciencia ficción de los años 90 estará protagonizada por Danielle Deadwyler y Himesh Patel, quienes interpretarán a “dos agentes del FBI condecorados pero muy diferentes entre sí”, informa Variety.

Los dos “forjan un vínculo inesperado al ser asignados a una división que llevaba mucho tiempo cerrada y que se dedica a casos relacionados con fenómenos inexplicables”, según la sinopsis de la serie.

Deadwyler y Patel interpretarán a nuevos personajes, en lugar de versiones de los originales de Gillian Anderson (Dana Scully) y David Duchovny (Fox Mulder), según la revista especializada. La serie es un reinicio, aunque con la misma premisa: cada episodio contará un caso nuevo donde se debatirán ciencia y fe.

Coogler escribió, dirigió y ejerció como productor ejecutivo del episodio piloto, que fue aprobado por Hulu, integrada en el grupo Disney, en febrero. El cineasta ganador del Oscar será productor ejecutivo de la serie. “Me ha encantado la serie desde hace mucho tiempo, así que tener la oportunidad de escribir y dirigir el piloto ha significado mucho para mí”, declaró.