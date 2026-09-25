Wanda llega al cine: así será su debut en la pantalla grande

Wanda Nara dará un paso clave en su carrera artística con el que será su debut cinematográfico. La mediática anunció el estreno de “¿Querés ser mi hijo?”, la película que protagonizará junto a Agustín Bernasconi, Charo López y Jean Pierre Noher.

“Los espero en el cine”, anunció Nara en sus redes junto al afiche promocional de la cinta que está dirigida por Hernán Guerschuny y que estrenará el 22 de octubre.

¿De qué trata la película que protagoniza Wanda?

“¿Querés ser mi hijo?”, es una comedia romántica provocadora y sensual que habla sobre el deseo, las segundas oportunidades y el derecho a amar sin etiquetas.

En la cinta, Wanda le da vida a Lucía, una mujer de 42 años que descubre que su novio de 15 años le es infiel y, sin trabajo, decide volver a su antiguo departamento para empezar de cero. Allí se encuentra con Javier (Agustín Bernasconi), su nuevo vecino de 22 años, un joven mujeriego que organiza fiestas constantemente.

Cuando Lucía miente en una entrevista laboral y asegura tener un hijo de 22 años, debe enfrentar una última prueba: participar de un family day junto a los directivos de la empresa. Desesperada, le propone a Javier hacerse pasar por su hijo a cambio de dejarlo organizar todas las fiestas que quiera. Pero el juego de mentiras toma un rumbo inesperado cuando entre ellos surge un romance, pese a los 20 años que los separan. La relación llevará a ambos a replantearse sus deseos, sus miedos y lo que realmente quieren para sus vidas.

Vale destacar que la cinta es una adaptación de una película mexicana que en la Argentina fue producida por Amazon MGM Studios, IP4, Zeppelin Studios, Cimarrón Cine, Film Suez y Telefe Studios.

De esta manera, Wanda cumple un sueño que ya había comenzado a explorar con su serie vertical con la que debutó en la pantalla de Telefe.