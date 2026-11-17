Lejos de apaciguarse después de un fin de semana marcado por fuertes enfrentamientos mediáticos, el conflicto entre Wanda Nara, Mauro Icardi y Eugenia “China” Suárez sumó un nuevo capítulo, esta vez con la Justicia como escenario principal. Las acusaciones que comenzaron con cruces públicos y declaraciones explosivas ahora derivaron en denuncias por presuntas amenazas, violencia digital y pedidos de medidas de protección.

La primera en volver a la carga fue Wanda Nara, quien utilizó su cuenta de X para denunciar públicamente que su expareja estaría detrás de una campaña de hostigamiento en redes sociales mediante cuentas falsas financiadas para perjudicar su imagen y la de su entorno familiar.

“Las cuentas BOTS pagas por mi ex, acá en Twitter fueron denunciadas y cada posteo nuevo se agrega a la causa con el número de IP de cada dispositivo donde sale el mensaje”, aseguró la conductora, dando a entender que existe una investigación judicial en curso.

Pero su descargo no terminó allí. Wanda también volvió a apuntar contra Icardi por una supuesta deuda alimentaria de seis meses. “Es más digno pagar la cuota de seis meses de alimentos que adeudás y no gastar en bots”, disparó, vinculando así el enfrentamiento digital con el conflicto económico que mantiene con el futbolista.

Según sostuvo, las cuentas investigadas formarían parte de una organización paga destinada a instalar versiones negativas sobre ella, su pareja Martín Migueles y sus hijas. Además, aseguró que tanto Icardi como Suárez están involucrados en una causa por presunta violencia digital.

LA RESPUESTA DE LA CHINA

Del otro lado, la China Suárez decidió avanzar por la vía judicial. Su abogado, Agustín Rodríguez, confirmó que presentarán una denuncia por amenazas contra Wanda Nara a partir de expresiones que, según explicó, quedaron registradas en un video del enfrentamiento.

“Nosotros vamos a radicar una denuncia por amenaza contra la señora Wanda Nara”, anunció el letrado, quien aseguró que la grabación completa será presentada ante la Justicia para contextualizar los dichos.

Rodríguez sostuvo que durante el episodio también existieron descalificaciones, injurias y expresiones racistas dirigidas contra su representada. Sin embargo, aclaró que el eje central de la presentación será la presunta amenaza.

Como parte de la estrategia judicial, el abogado adelantó que solicitarán una prohibición de acercamiento para preservar la integridad física de la actriz, aunque no confirmó que vayan a pedir un dispositivo de alerta.