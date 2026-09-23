Wanda Nara confesó sus expectativas y brindó detalles previo al estreno de MasterChef

Con 24 famosos participantes, que van de todos los rubros, Wanda Nara para cocinar por delante.
Así, Wanda fue parte de la presentación de la nueva edición de MasterChef Celebrity y habló de este nuevo proyecto que comienza el lunes 28 de septiembre a las 22 horas.
"Estoy súper contenta. La emoción es igual a la de siempre, pero con una tranquilidad, como digo yo, con el zapato ya gastado en esa pastilla donde me paro para hacer el programa. Eso te da otra seguridad, otra tranquilidad. Pero los nervios del debut, del primer día, siempre están. Hay muchos participantes que yo no conocía", tiró Wanda, al tiempo que agregó: "Tengo muchos amigos. Está bueno. Lo que te pasa es que cuando te tocan amigos no querés que se sientan mal. Me pasaba con Maxi López)el año pasado, que no quería hacerlo sentir mal. Pero también me puedo tomar otras atribuciones con amigos o con cosas que yo conozco de algunos participantes".
Asimismo, respecto de su vida personal, su cotidiano y sus ocupaciones laborales, confesó: "Yo tengo mi camarín prácticamente montado como oficina en mi casa. Manejo todo de ahí, como que mi vida se traspasa a ese camarín. Por suerte me dieron un camarín que tiene una puerta: abro la puerta y ya estoy en la pastilla, no tengo que ni caminar, hago un paso y ya estoy atrás del escenario. Ahí tengo todo: tengo tele, tengo la computadora, estoy con las chicas que trabajan conmigo ahí adentro. Vienen mis hijos a comer o a merendar, o armamos planes, o vienen con sus amigos, o vienen a hacer la tarea. Ellos siguen teniendo una mamá presente a pesar de que no esté muchas horas con ellos. Este año estamos grabando a la mañana, entonces me agarra casi toda la mañana que ellos están en el colegio: eso es espectacular. Este cambio fue muy positivo para ellos, y fue un pedido mío desde que arrancamos, porque son muchas horas y a mí me gusta estar con los chicos. Pero también me acostumbré que una vez que arrancan las grabaciones no soy una mamá presente, así que cuando termina MasterChef soy full mamá, full hijos. La verdad que si pudieran elegir que trabaje en MasterChef o no, ellos quieren ver a mamá en la tele", dijo Wanda.
Además, sintetizó sus rutinas: "Soy muy organizada. Es imposible si no, con cinco chicos. Tengo todo como ya a esta hora: a las ocho de la noche ya están cenando, yo sé que a las diez y media están todos acostados. Tienen una rutina muy estricta en mi casa, con todo. Soy muy estructurada y me parece que es una manera también de organizarse".
Finalmente, la conductora confesó sobre sus emociones cerca del estreno del programa: "Falta todavía, falta un poco. Estoy acostumbrada a los tiempos de la tele. Hicimos la apertura del avión con todos los participantes y al otro día me lo mandan editado. Digo: “¿Pero cómo hicieron tan rápido?”, porque el tiempo del cine o del reality lleva mucho más tiempo y paciencia. No quiero ni pensar en eso. Mientras tanto, me saco esa ansiedad, que yo quiero todo ya, ya, verlo, verlo, verlo, verlo", termino Wanda Nara.
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