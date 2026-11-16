El conflicto judicial y mediático entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo este lunes. A través de una serie de contundentes mensajes publicados en su cuenta de X, la conductora reveló que denunció formalmente al futbolista por violencia digital, acusándolo de financiar cuentas falsas para hostigarla y difundir información falsa sobre ella.

Según explicó la empresaria, el expediente judicial ya se encuentra en marcha y cada publicación de estas cuentas está siendo incorporada como prueba mediante el rastreo de sus direcciones IP. Al mismo tiempo, aprovechó su descargo para volver a apuntar contra el delantero por una presunta deuda de manutención de sus hijas.

Lejos de guardarse detalles, Nara apuntó directamente contra Icardi y le exigió que destine su dinero a cumplir con sus obligaciones parentales en lugar de financiar campañas de desprestigio en internet: “Las cuentas BOTS pagas por mi ex, acá en Twitter fueron denunciadas y cada posteo nuevo se agrega a la causa con el número de IP de cada dispositivo donde sale el mensaje. Es MÁS DIGNO PAGAR LA CUOTA DE 6 MESES DE ALIMENTOS QUE ADEUDÁS y no gastar en bots que hace dos años quieren instalar pavadas y no llegan a nada. Inventen lo que quieran total la causa penal sigue su curso y la de ustedes por violencia digital también”.

En un segundo mensaje, redobló la apuesta con un tono aún más duro, asegurando que la investigación logró vincular a los perfiles atacantes dentro de una misma estructura organizada y financiada, y advirtió que próximamente dará a conocer los nombres de los usuarios involucrados. “Gastá donde tenés que gastar la plata bobo que te corren los intereses”, dejó en claro.

“Cuando me lo permitan informo acá las cuentas investigadas por violencia digital. Qué risa que todas estén conectadas y pertenezcan a una organización PAGA. Otra cosa más que comprueba la violencia. Están perjudicando más que ‘ayudando’”, sentenció.

La China pidió un botón antipánico por las amenazas de Wanda

Eugenia “La China” Suárez no se quedó atrás en el conflicto, ya que la actriz habría acudido a la Justicia para solicitar un botón antipánico por presuntas amenazas de la conductora de MasterChef Celebrity.

“La China está pidiendo botón antipánico por amenazas de Wanda. Qué circo pedorro”, reveló Yanina Latorre a través de sus historias de Instagram.

Asimismo, la expanelista de LAM contó que Mauro Icardi se encontraba en la fiscalía junto a su abogado, Francisco Oneto para ratificar una denuncia contra la actual pareja de Wanda: “Parece que Mauro está ratificando la denuncia contra Martín Migueles”, señaló en referencia al actual novio de la empresaria.