Wanda Nara liquidó a la China Suárez y afirmó que “se mataba de la risa” mientras filmaba

Wanda Nara rompió el silencio este viernes después de que se viralizara un video donde insultaba a Eugenia “La China” Suárez. Lejos de retroceder, la empresaria justificó su exabrupto asegurando que actuó para defender a sus hijas, acusó a la actriz de haber editado la grabación y la desafió a presentar el material completo ante la Justicia.

"Es la reacción de una madre desesperada. No me pude controlar. En ese recorte faltan situaciones más relacionadas a su vida, que quizás no tenga ganas de exponer. Una persona adulta que trata de mentirosa a un menor, cuando por todos los medios decimos que hay que escucharlos y hablar…", expuso la conductora en América TV al reconstruir el origen del estallido.

Según el relato de la conductora, el conflicto se desató cuando advirtió una supuesta intervención directa de Suárez sobre las menores: "Ella sale de la casa del papá de las nenas y se sienta al lado de Martín (Migueles, su pareja). Cuando me meto en la camioneta, mi hija hace referencia a que ella le había pedido que mienta. Ahí yo bajo de mi camioneta y ahí le empecé a decir de todo".

En esa línea, remarcó que la grabación difundida por el entorno de la China Suárez está recortada. "El video está cortado en la parte que ella le empieza a dar órdenes a dos menores. Eso ya generó en mí un ataque. No se puede censurar a un niño, ni meter pánico a un niño que quiere hablar", expresó.

Wanda Nara pidió que se conozca el video completo

Frente a la inminente presentación judicial anunciada por el entorno legal de la actriz, Nara redobló la apuesta y aseguró que el expediente jugará a su favor al obligar a exhibir la secuencia sin ediciones: "¿Cómo te podés meter a defender algo si no estabas? Me va a encantar si hace la denuncia, porque va a tener que presentar el video entero, que presente su celular y va a tener que mostrar los videos enteros. Como no tiene trabajo, se ve que está haciendo su propia película".

Durante su descargo, la empresaria también apuntó con dureza contra la actitud que habría tenido Suárez mientras registraba la discusión: "Tenés una persona del otro lado que se está matando de la risa de una mamá desencajada. Verduguear a una madre... te imaginás encontrar del otro lado una persona más empática y menos provocadora".

"Le dije que es mucho más digno que se dedique a otra cosa. Se puso en una postura desubicada, de graciosa, de matarse de la risa, de provocadora. Soy pura y real, lo que me sale. Estoy invitándola, ya que es tan zorra y desafiante de mostrar a una madre en esa condición, que muestre el video completo. Es una mujer que está arañando lo que puede porque está desocupada", disparó sin filtros.

Finalmente, Wanda vinculó el episodio con la disputa familiar de fondo y envió un contundente mensaje sobre los límites frente a sus hijos: "Enfrentó a dos hermanas. Se sentó a picarle la cabeza a una criatura adelante de Martín. Si ella quiere seguir siéndole funcional al macho va a caer en su propia trampa y va a tener que mostrar los videos".

“Nos controlamos bastante. Recibimos mucha provocación. Somos personas de carne y hueso. Metete conmigo, pero con mis hijos no te metas. Es una persona que estuvo conmigo 12 años y sabe que hay una sola cosa que me saca de quicio, que es que me toquen a mis hijos”, sentenció.