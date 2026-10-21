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Wanda Nara presentó su película con Agustín Bernasconi y sus cinco hijos: las fotos, el loock y todos los invitados

Por Redacción

Wanda Nara y Agustín Bernasconi presentaron su película "¿Querés ser mi hijo?" que podrá verse en cines a partir de este jueves 22 de octubre.

La conductora posó para los fotógrafos, habló con la prensa y se emocionó por su primer largometraje. Muchos famosos pasaron para disfrutar del film.

Allí, Wanda Nara asistió con un vestido de Dolce & Gabbana negro con rosas rojas, ajustado al cuerpo y de largo midi. Con todo su glamour, posó con su coprotagonista, Agustín Bernasconi y el director de la película, Hernán Guerschuny.

En la presentación de la película, Wanda estuvo con sus cinco hijos, Valentín, Benedicto, Constantino y las dos más pequeñas. Nora Colosimo, Ana Rosenfeld, la mamá de L-Gante, Kennys Palacios y Zaira también fueron a apoyar a la mediática devenida en conductora y actriz de cine.

Por otra parte, no faltaron los participantes de MasterChef Celebrity para acompañar a su conductora: Pablo Migliore y Nazareno Casero. También estuvieron Donato de Santis, José María Muscari, Matilda Blanco, Miriam Lanzoni, Nai Awada y Andrea Rincón. Charo López y Jean Pierre Noher, otros de los actores que participaron en la película, estuvieron presentes en la presentación.

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