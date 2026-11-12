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Wanda Nara reapareció con sus dos hijas en medio de la perimetral a Mauro Icardi: las fotos y el plan que eligió 

Por Redacción

A días de la denuncia y la medida cautelar contra Mauro Icardi, Wanda Nara reapareció en junto a Francesca e Isabella en el exclusivo cumpleaños de Chuchu, la hija menor de La Joaqui.

Así, el festejo infantil se convirtió en el escenario elegido para mostrar una aparente normalidad, reuniendo a sus dos hijas en un ambiente distendido lleno de juegos al aire libre.

Las imágenes compartidas en las redes reflejaron una tarde de celebración que incluyó un gran pelotero inflable rosado y el clásico momento de soplar las velitas.

Durante la tarde, las niñas compartieron divertidos momentos junto a Fran, la bebé de la tiktoker Albere, generando una tierna coincidencia de nombres con la mayor de las hermanas Icardi.

En otra de las postales difundidas por las protagonistas, se pudo ver a las chicas disfrutando dentro del pelotero mientras sostenían a la pequeña bebé de la reconocida influencer.

La celebración quedó registrada a través de un video publicado por Sasha Ferro, donde se observa el momento exacto en el que la cumpleañera apaga las velitas.

Por último, con estas apariciones digitales, la conductora buscó transmitir un mensaje de tranquilidad y templanza.

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