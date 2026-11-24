Wanda Nara se refirió a la posibilidad de volver a tener una buena relación con Mauro Icardi, en medio del conflicto judicial que mantienen, y aseguró que confía en que el tiempo permitirá acercar posiciones.

Durante una entrevista en el programa Infama, la conductora fue consultada sobre si imaginaba que en algún momento podría sentarse a conversar con el futbolista para resolver las diferencias que los mantienen enfrentados.

Lejos de cerrar esa posibilidad, Wanda consideró que el paso del tiempo puede ayudar a superar los conflictos. “Es un poco de tiempo. Yo creo que el tiempo cura y mejora todas las cosas”, respondió.

Para explicar su postura, recordó el proceso que atravesó con Maxi López, con quien consiguió recomponer el vínculo después de años de enfrentamientos públicos.

“Hay mucha gente metida en el medio y, a veces, cuando vos te sentás, como me pasó con Maxi, te tomás un café y resolvés un montón de cosas”, reflexionó sobre la importancia de poder conversar sin intermediarios.

Finalmente, se mostró optimista respecto de la posibilidad de alcanzar una relación más tranquila con Icardi y dejó una frase que llamó la atención: “Tengo buena relación con todos mis ex. No va a ser la excepción”.