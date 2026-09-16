Wanda Nara tendrá su propio reality show: dónde se podrá ver y cuándo se estrena

Wanda Infinita. La mediática confirmó el inicio de la producción que seguirá su vida.

El proyecto se titularía "Lo querías. Lo tenés" y se espera que tenga seis episodios.

Así, la empresaria y conductora Wanda Nara tendrá su propio reality show en la plataforma Disney+, según confirmó ella misma con una publicación en sus redes sociales en las últimas horas.

De acuerdo con la información que trascendió, la mediática protagonizará una serie que seguirá los distintos puntos de su polémica vida; amor, trabajo y los escándalos que la rodean.

Así, el mencionado audiovisual inició sus grabaciones en Italia, Argentina y Uruguay, y la producción continuará desarrollándose durante los siguientes meses.

La cuenta oficial de Disney Latinoamérica, la muestra a Wanda con su look de "mujer de negocios" yendo a firmar el contrato y en lugar de firmar con una lapicera, elige firmar el documento con un labial de su propia marca.

"Nos entusiasma muchísimo compartir este proyecto con vos y empezar juntos esta nueva aventura. Qué lindo tenerte con nosotros", le mandó la plataforma a Wanda, según compartió ella en sus redes.

Asimismo, Disney Plus aún no reveló la fecha de estreno, simplemente anunció que la misma llegará "muy pronto". La producción está a cargo de Komodo Studio y contará con seis capítulos.

Por último, se supo que, este nuevo proyecto promete mostrar un costado nunca antes visto de una de las figuras mediáticas de la televisión argentina, de la cual se conoce mucho.