Woody Allen ya tiene actores para su película madrileña: rueda en octubre

Las actrices Alexi Wasser y Jemima Kirke (ambas coincidieron en “Girls”), junto al español Peter Vives (“El tiempo entre costuras”, “Velvet”) le dijeron “sí” a Woody Allen, y serán quienes encabecen el reparto de la película madrileña del cineasta neoyorkino, que rodará a partir del 5 de octubre.

El elenco lo completan el neozelandés Marton Csokas (“El Señor de los Anillos”) y Jakob Oftebro (“Kon-Tiki”), un elenco multicultural que refleja la dificultad de Woody para trabajar con actores de Hollywood, “cancelado” tras las denuncias mediáticas de abuso de su hijastra. De hecho, hace años que Allen no filma en Estados Unidos, entre el desinterés y la cancelación de la industria.

Instalado en Europa, Woody, de 90 años, rodará ahora en Madrid: la película, denominada provisionalmente “Wasp 2026”, contará con el patrocinio público: tanto la Comunidad de Madrid como del Ayuntamiento de la capital apoyan la producción.