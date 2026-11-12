Xipolitakis celebró el fallo contra su ex

Vicky Xipolitakis se refirió al fallo a su favor sobre la denuncia por violencia intrafamiliar contra su exmarido y padre de su hijo, Javier Naselli y, en este marco, aseguró: “Después de tanto dolor, de tanta lucha, se hizo Justicia”. La modelo también compartió una imagen de su hijo, Salvador de 7 años, y escribió: “Mi mayor motivo, mi fuerza más grande y mi razón para nunca rendirme. Te amo”.

La resolución judicial establece que el empresario deberá mantener una distancia mínima de 300 metros respecto de Xipolitakis y su grupo familiar, su domicilio, lugar de trabajo y espacios de concurrencia habitual. Además, tendrá que realizar un tratamiento psicológico, acreditando su inicio, continuidad y finalización.