Durante sesenta años, el piano de Xul Solar fue una leyenda muda. Los que conocen su obra sabían que existía un instrumento intervenido por el artista, con las teclas reordenadas en tres hileras de colores y texturas, pero nadie lo había escuchado desde 1963, cuando su dueño murió en el Delta. “Hay como una leyenda de ese piano: muchos saben que está, pero nadie lo escuchó”, cuenta Cristián Costantini. Para “Xul”, su documental, lo despertó un platense: Marco Naya, afinador del Teatro Argentino y del Colón. Después lo tocó Leo Genovese, el jazzista de Venado Tuerto radicado en Nueva York, autor de la música de la película.

Ese hallazgo es apenas una de las capas de Xul, que se estrenó en abril en el Bafici y llega ahora a La Plata con dos funciones: este martes y miércoles, a las 18, en el Cine Eco Select del Centro Cultural Islas Malvinas (la del martes contará con la presencia del director). En 103 minutos, la película recorre la vida y la obra de Oscar Agustín Alejandro Schulz Solari (1887-1963), pintor, astrólogo, músico, inventor de lenguas y de un ajedrez propio, al que Borges definió como “uno de los acontecimientos más singulares de nuestra época”. “Estamos acostumbrados a ver a la gente en una sola cosa, en la especialización”, dice Costantini. “Y Xul te desarma todo”.

La idea del documental venía de lejos. “¿Por qué no hacés algo con Xul? No hay nada”, le dijo hace años la investigadora Patricia Artundo, y la frase le quedó dando vueltas. El rodaje empezó en 2022, con un aporte de mecenazgo y sin apuro: “Lo hice por vocación, nadie me corría”. La llave fue el Museo Xul Solar, donde Candelaria Artundo, responsable del archivo y coproductora de la película, le abrió materiales que suelen quedar reservados a los investigadores. “Me parecía que había que filmarlo, hacer algo que se pudiera conocer”, explica.

El problema era retratar a alguien que ya no está y del que casi no hay registros en vida, apenas una conferencia guardada en el Archivo General de la Nación. “Por un momento pensé que un documental de archivo podía ser un embole”, admite. “Herbaria”, de Leandro Listorti, lo convenció de lo contrario. Con Miguel de Zuviría, director de fotografía y montajista, ordenó el material en capítulos: la astrología (Xul hacía cartas astrales, incluso de Borges), las lenguas inventadas, el neocriollo y la panlengua, la pintura, la música y, al final, Tigre, la casa del Delta donde vivió sus últimos años con su esposa, Lita Cadenas.

Por ahí pasan Patricia Artundo, Rafael Cippolini, Luis Felipe Noé, la musicóloga Cintia Cristiá y Daniel Nelson, el estadounidense que estudió el neocriollo para traducir “Los San Signos”, el libro póstumo de visiones que Xul escribió a partir del I Ching. Y aparecen rarezas: las carpetas de recortes de diario que Xul armaba por temas, una entera sobre la Segunda Guerra, todavía sin digitalizar; los libros chamuscados de un incendio en su biblioteca. Las carpetas no encajaban en ningún capítulo y Costantini las defendió en la isla de edición; otras cosas quedaron afuera, como el relato minucioso de cómo Xul eligió los taxodios que plantó en el Delta.

¿Cómo se filma a alguien inclasificable sin clasificarlo? “Implica un recorte, como un ensayo: esta es mi versión”, responde. “Cada uno tendrá su Xul”. Pero lejos del formato televisivo, la película apuesta a lo artesanal, a una mano que trabaja sobre un pizarrón y sobre los papeles. “Me dijeron que la película, en vez de cerrar, abre. Me gustó, porque es el espíritu de Xul, el de un buscador”.

La biblioteca compartida

El retrato de Xul termina siendo también el de una época. Costantini llegó a él por el Buenos Aires de los martinfierristas, de Borges y de Marechal, que lo convirtió en el astrólogo Schultze de Adán Buenosayres. Xul había vuelto en 1924, tras doce años en Europa, junto a su amigo Emilio Pettoruti, y fue parte de esos artistas que “dieron vuelta todo”: vieron lo que se hacía allá y lo mezclaron con algo de acá. Era otro tiempo, dice el director, de puertas abiertas por las que entraban alumnos, de bibliotecas que se mostraban como tesoros, de Borges y Xul leyendo juntos a Swedenborg y a Blake. “Hay algo de nostalgia de un mundo más lento, preinternet, pretelevisión”.

Borges atraviesa la película con sus audios y con los libros firmados que Xul guardaba, pero sin quedarse con el protagónico. La película registra una tensión: Noé sugiere que esa amistad le jugó en contra a Xul, condenado a ser “el amigo loco de Borges”, como lo resume Costantini, mientras Cippolini sostiene que Borges no sería Borges sin Xul, que lo empujó hacia el universalismo. No por nada el escritor lo contó entre sus maestros, junto a Macedonio Fernández y Rafael Cansinos Assens.

Lo que queda, al final, es la figura de un artista que eligió el margen. “Se podría haber quedado en Europa y seguramente lo hubieran consagrado”, especula Costantini. “Pero no le interesaba vender obra, ni el marketing. Estaba en su cosa, pintando, vivía austeramente”. Xul no tuvo estrategia: tuvo una puerta abierta. La película, a su manera, la vuelve a abrir.