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Ya es formal

¿Y el Chato?: Lourdes Sánchez ya no se oculta: volvió a Buenos Aires con su nuevo novio

Por Redacción

Tras una larga estadía en Corrientes, en donde se desarrolla como directora cultural, la bailarina Lourdes Sánchez volvió a Buenos Aires, ciudad en la que vive su hijo Valentín con su papá, el Chato Prada. El regreso de la bailarina se dio semanas después de que se conociera su separación del histórico productor de Tinelli, además de su incipiente romance con un joven correntino.

El arribo de Lourdes a través de Aeroparque no pasó inadvertido en tanto se trató de su oficialización con su nueva pareja, el empresario Francisco Liotta Hernández de 27 años.

La pareja se mostró a pura complicidad y no se ocultaron ni evadieron a la prensa del corazón que allí los esperaba. Lourdes, vestida muy formal, nunca ocultó su sonrisa.

De esta forma, Sánchez deja atrás su larga relación con Chato Prada, de 59 años.

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