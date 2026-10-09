

La periodista deportiva viajó a Córdoba para cubrir el clásico entre Talleres y Belgrano y Federico Pobluchenco la sorprendió en el aeropuerto. El reencuentro incluyó bromas, reproches y una frase que reavivó las versiones de romance.

Sofi Martínez volvió a encontrarse con Federico Pobluchenco, el sodero cordobés y fanático de Belgrano con quien había protagonizado un divertido intercambio que despertó rumores de romance. El reencuentro se produjo durante un viaje laboral a Córdoba, en medio de versiones que vinculan a la periodista deportiva con una posible reconciliación con su expareja, Diego Leuco.

El encuentro ocurrió el domingo pasado, cuando Martínez viajó a la provincia para cubrir el clásico cordobés entre Talleres y Belgrano, disputado en el estadio Mario Alberto Kempes y con triunfo 1-0 para el Pirata. Pobluchenco se acercó al aeropuerto para recibirla y llevarla en su auto hasta el estadio.

“Supe que venías a Córdoba y dije: ‘Tengo que venir’”, le dijo el joven al verla. Pero el momento más llamativo llegó después, cuando agregó: “Quedaron cosas pendientes de decirte, pero fuera de cámara te las puedo decir”.

La frase sorprendió a la periodista y dio lugar a un intercambio de bromas que recordó el primer encuentro entre ambos, cuando habían sido vinculados en redes sociales.

El ida y vuelta entre Sofi y el sodero

Durante el viaje en auto, Martínez le recordó cómo había sido aquel primer acercamiento. “Básicamente, yo te encaré a vos. Te fuiste un poco al mazo, la verdad”, le reprochó.

Pobluchenco reconoció que había dudado en avanzar: “Sí, sí. Y yo medio que arrugué un poco, pero bueno, acá estoy”.

El cordobés explicó que en aquel momento estaba saliendo de una relación y que todavía no se sentía preparado para comenzar otra. También aprovechó la conversación para preguntarle a Martínez por su situación sentimental.

“Capaz que medio incómodo, ¿no? Pero yo pensé que habías vuelto también con tu ex”, comentó, en referencia a Leuco. La periodista respondió con un “Mirá vos, Fede”, sin aclarar si retomó su relación con el conductor.

El encuentro terminó con un saludo afectuoso. “Ojalá gane Belgrano ahora. Me encantó verte nuevamente”, le dijo Pobluchenco, mientras Martínez le agradeció por haberla recibido en el aeropuerto y acercado hasta su destino.

La secuencia volvió a despertar comentarios en las redes sociales sobre la química entre ambos, mientras continúan las versiones sobre la vida sentimental de la periodista.