“Ya no gusto de él”: Sabrina Rojas no quiere saber nada más con Luciano Castro

Sabrina Rojas no quiere volver con Luciano Castro, su ex pareja y padre de sus hijos, ni siquiera para “chonguear”. Es que la actriz, modelo y conductora no puede estar con alguien que no le atrae.

Consultada sobre si volvería estar en pareja con el actor, Rojas fue contundente: “No, la palabra pareja con Lu no va”. La movilera quiso saber si aunque sea aceptaría una relación sin formalidades, pero tampoco: “¿Con Luciano? ¡No! ¡Ni loca! Lo adoro y lo quiero, pero te tiene que gustar una persona para chonguear y yo no gusto más de él”, sentenció.

Por otra parte, contó cómo se encuentra el actor después del escándalo mediático en el que quedó involucrado tras su separación por infidelidad de Griselda Siciliani: “Estamos en un momento hermoso como papás de nuestros hijos. Él está muy bien y me pone muy contenta. No hay cosa que me convenga más que esté bien y le vaya bien”.