Ya se le llena la casilla de DMs: Margaret Qualley, separada

La actriz Margaret Qualley y el ganador del Grammy Jack Antonoff han presentado una demanda de divorcio tras tres años de matrimonio.

El caso figura como una acción matrimonial no impugnada. Qualley aparece como la demandante y Antonoff como el demandado.

La pareja se separó en julio, y llevaban vidas separadas desde entonces.

Qualley, de 32 años, es una actriz conocida por películas como ”La sustancia” y “Once Upon a Time in Hollywood”. Antonoff, de 42, es un compositor y productor galardonado con 14 premios Grammy que ha trabajado con artistas como Taylor Swift, Lana Del Rey y Sabrina Carpenter. También es integrante de la banda Bleachers.

La pareja comenzó a salir en 2021 y se casó en agosto de 2023.