Yanina Latorre rompió el silencio, pidió perdón y se defendió de las críticas por la carpa VIP

Yanina Latorre se refirió a la polémica por la presencia de invitados especiales en una carpa VIP durante la misa que encabezó el papa León XIV en Palermo y respondió a las críticas que recibieron varias figuras del espectáculo. La panelista sostuvo que asistió porque recibió una invitación oficial y cuestionó que los cuestionamientos se concentraran en los famosos, cuando también participaron empresarios, directivos de medios y periodistas.

«Yo no tengo la culpa de que me hayan invitado», afirmó al explicar que la convocatoria le llegó a través del protocolo de la Nación y que aceptó porque consideró que se trataba de un acontecimiento histórico. Según relató, nunca pidió una carpa, comida ni ningún tipo de comodidad especial. Aseguró que simplemente siguió las indicaciones que recibió al llegar al lugar y que permaneció allí hasta el comienzo de la celebración religiosa.

En su descargo, también mencionó a otras personalidades que participaron del encuentro, entre ellas Pampita, Valeria Mazza, Analía Franchín, Claudia Villafañe y Nicolás Francella, pero remarcó que la lista de invitados incluía a empresarios y referentes de medios de comunicación. «Si a alguien le molestó todo esto, y lo entiendo, creo que no es con nosotros», planteó. Además, sostuvo que quienes deben explicar los criterios de invitación y la organización del espacio son quienes estuvieron a cargo de la convocatoria.

Por otra parte, Latorre se refirió a las publicaciones que realizó durante la jornada y rechazó haber intentado banalizar la misa o faltarle el respeto al Papa y a los fieles. Explicó que compartió contenido en sus redes sociales como suele hacerlo y que, inicialmente, recibió mensajes positivos de sus seguidores. Sin embargo, horas después comenzaron las críticas por el gasto que habría implicado el armado de la carpa y el servicio de comida.

Finalmente, la panelista expresó que, si sus publicaciones o su presencia en el lugar ofendieron a alguien, estaba dispuesta a pedir disculpas. «Si a la gente, al pueblo, a los ciudadanos, a los argentinos los ofendí en algo, les pido perdón», manifestó, aunque insistió en que no cometió ninguna irregularidad y que su participación respondió exclusivamente a una invitación que decidió aceptar.