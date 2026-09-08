Yanina Zilli fue la eliminada de Gran Hermano: quedan solo cuatro participantes a pocos días del final 

La final de Gran Hermano Generación Dorada está cada vez más cerca. Este lunes 7 de septiembre, la jugadora menos votada abandonó la casa y quedaron las últimas cuatro.

Así, este martes, ellas serán las únicas habitantes del lugar porque también se irán las visitas.

Santiago del Moro recordó que la votación se detenía y él iría nombrando a las jugadoras salvadas al azar, sin seguir ningún orden. Además, insistió en que los votos del público son acumulativos hasta la final.

Entonces, Yipio fue la primera en ser salvada para sorpresa de nadie. Sin dudas, la uruguaya tiene muchas chances de llegar hasta el último día de competencia. Es la última representante de su grupo, por lo que tiene a todos los fandoms de sus compañeros de su lado.

Por su parte, Luana Fernández fue la segunda salvada de la noche y la eliminación fue prácticamente cantada. La participante está dentro de la casa de Gran Hermano desde el día uno, donde pasó por todas las etapas, todos los grupos y estados de ánimo.

En tercer lugar, Sol Abraham se convirtió en finalista de Gran Hermano. Otra que tampoco sorprende, aunque para ella sí fue un momento importante porque derribó sus fantasmas.

En su edición de 2011, ella había quedado en quinto lugar, cuando fue eliminada frente a Martín Anchorena.

De esta manera, el versus quedó entre Charlotte y Zilli. En las redes, Caniggia es una de las candidatas a llegar a la final, no solo por el apoyo que tiene desde que comenzó su carrera en la farándula argentina, sino porque también conquistó el corazón de muchos durante este Gran Hermano.

Por último, Yanina Zilli fue la eliminada y quien quedó en un merecido quinto lugar en Gran Hermano Generación Dorada.

Santiago del Moro confirmó que este miércoles habrá una nueva gala de eliminación. Es decir, la cena final con él del próximo domingo será con las últimas tres jugadoras de Gran Hermano Generación Dorada.