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Yatra habló sobre Tini: “Siempre le deseo lo mejor, a ella y a su familia”

Por Redacción

De Tini, en medio de su pelea con su familia, opinaron todos. Incluso uno de sus ex, Sebastián Yatra, quien consultado por la prensa le envió buena energía a la cantante... aunque sin arriesgar mucho.

“La verdad es que no sé muy bien qué está pasando y no me gusta hablar sin tener información. Yo siempre le deseo lo mejor a ella y a su familia, los quiero mucho”, manifestó el músico.

A Yatra también le preguntaron por el casamiento de la cantante con Rodrigo De Paul, y respondió con brevedad. “Me parece bien, bien por ella”, respondió el colombiano antes de retirarse hacia el sector de embarque rumbo a su próximo show.

Tini y Yatra, dos “hijos” de la factoría de Disney, fueron pareja entre 2019 y 2020. Pero el artista colombiano, está claro, no quiso comprarse líos y declaró con el casete puesto y el pulgar para arriba.

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