“Yo soy Rocky”: el grito desesperado de Sylvester Stallone que lo llevó al estrellato

Cuando el actor Anthony Ippolito supo que Hollywood produciría una película sobre “Rocky”, amarró un saco de boxeo en el sótano de su abuela e improvisó su audición.

La audacia lo recompensó: el actor emergente se aseguró el codiciado papel de un joven Sylvester Stallone incluso antes de que comenzara oficialmente el proceso de selección.

“Fue un poco extraño pero estaba emocionado”, dijo Ippolito. “Tenía muchas ganas de poner un pie dentro y abrirme paso, si era posible. Así que me dediqué a crear cosas y a enviárselas con la esperanza de que me respondieran. Y afortunadamente, lo hicieron”.

Dirigida por Peter Farrelly (ganador del Óscar con “Green Book” y director de “Loco por Mary”), “Yo soy Rocky”, que se estrena este jueves en cines locales, narra los duros comienzos de Stallone, quien llegó a dormir en la calle cuando soñaba con una carrera en Hollywood.

Stallone conquistó la atención de dos productores al escribir un guion de un boxeador que contra todo pronóstico consigue la oportunidad de su vida al ser desafiado en el cuadrilátero por el campeón estadounidense Apollo Creed (Carl Weathers), una especie de metáfora de su propia realidad.

La metáfora no tenía nada de casual. Stallone escribió el guion en apenas tres días, después de ver por televisión cómo Chuck Wepner, un vendedor de licores de Nueva Jersey sin ningún pergamino, llegaba a derribar a Muhammad Ali y aguantaba hasta el último round. En Rocky Balboa volcó su propia biografía: un italoestadounidense de barrio, con más empuje que talento a la vista, al que nadie le había dado nunca una oportunidad en serio.

Pobre al punto de tener que vender a su perro porque no tenía cómo alimentarlo (luego lo recuperaría), Stallone rechazó las jugosas ofertas del estudio por el manuscrito: solo estaba dispuesto a venderlo si le daban el protagónico.

Esa terquedad era la de su personaje, y las coincidencias llegaron hasta la pantalla: el perro que acompaña a Rocky, Butkus, es el mismo que Stallone había tenido que vender, y entre los cantantes de esquina aparece su hermano Frank.

La cinta lo catapultó al estrellato y se llevó tres premios de la Academia, incluyendo el Óscar a mejor película. Se volvió un fenómeno cultural con un sinfín de símbolos: las escaleras de Filadelfia, el mono gris y el inconfundible grito de “¡Adrian!”.

Y cincuenta años después de su estreno, su historia coloca ahora a Ippolito en la mira de Hollywood.

Una película chica

Conviene recordar que aquella película de 1976 se parecía poco a lo que vendría después. Filmada en 28 días, con alrededor de un millón de dólares y en las calles invernales de Filadelfia, la “Rocky” original era más un drama de personajes que una película de boxeo: el retrato de un hombre solo que cobraba deudas para un usurero, les hablaba a sus tortugas y cortejaba con torpeza a la tímida Adrian (Talia Shire). La pelea ocupa apenas los minutos finales y Rocky la pierde por decisión dividida. No le importa: su única meta era seguir de pie al final de los quince rounds y demostrar que no era un vago más del barrio.

Las secuelas fueron borrando ese perfil. En “Rocky II” (1979) llegaron la revancha y el triunfo; en “Rocky III” (1982), la mansión, la fama y Mr. T; en “Rocky IV” (1985), la Guerra Fría resuelta a trompadas contra el soviético Ivan Drago. El perdedor entrañable de los setenta se había convertido en un superhéroe de los ochenta, y Stallone, en una de las mayores estrellas de acción del planeta. Hubo intentos de volver al origen (”Rocky V” lo devolvió al barrio en 1990 y fracasó; “Rocky Balboa” lo logró con más dignidad en 2006), pero el molde ya estaba hecho.

Es esa etapa previa al mito, la del perdedor que todavía no sabía que iba a ganar, la que retrata “Yo soy Rocky”.

Un actor poco conocido

Una de las pocas sugerencias que Stallone dio para “Yo soy Rocky” era contratar a un actor poco conocido, dijo en una rueda de prensa la productora Michele Weiss, por lo que el equipo se planteó una búsqueda mundial.

Pero Ippolito los sorprendió con una audición en la cual trató de capturar los ademanes y el físico del astro de acción.

Pese a que impresionó al propio Stallone, Ippolito, quien ya interpretó a un joven Al Pacino en la miniserie “The Offer”, sintió una fuerte presión por encarnarlo a él y a Rocky, una figura de la cultura pop.

“Él es este personaje, el rol es una especie de héroe para la gente, y lo entiendo”, dijo.

Stallone recibió a Ippolito un mes antes del rodaje, y le contó sobre el difícil camino hasta “Rocky”.

“Él lidiaba con la parálisis facial que sufrió por un accidente durante su nacimiento, algo tan singular que lo marcó durante su juventud y le dificultó el tratar de volverse actor”, dijo.

“Hay tantos elementos de esta historia que son tan únicos de él, y la hacen mucho más inspiradora”, agregó.

El estreno en Los Ángeles de “Yo soy Rocky” reunió a protagonistas de la época. Para Frank Stallone, ver una película sobre los desafíos que atravesó su hermano mayor fue “muy conmovedor”.

“Es la historia de una historia” dijo Bill Conti, compositor de “Gonna Fly Now”, cuya inconfundible fanfarria de metales en crescendo se volvió un himno de superación.

Ippolito dijo que no podía ni imaginar lo que Stallone sentía al ver su historia en la pantalla. Pero comentó que para él significa “una carta de amor a lo que él fue capaz de superar, y al cine”.