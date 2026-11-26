A días de la boda más esperada, Tini Stoessel y Rodrigo de Paul brindaron una entrevista exclusiva con la revista internacional Vogue. La pareja, que dará el “sí” el 19 de diciembre, habló sobre el casamiento que tendrá lugar en Exaltación de la Cruz y compartió detalles sobre lo que esperan en un futuro cercano.

En la tapa compartida, la cantante luce una malla enteriza blanca con volados y deja ver su anillo de compromiso, mientras que el futbolista del Inter de Miami posa sin remera mostrando sus tatuajes. Además, la protagonista de Violetta también tiene una portada individual con un vestido rosa pastel de gasa plisada.

Los dos señalaron que están buscando cómo acomodar sus trabajos para encontrar tiempo juntos dado los compromisos laborales que tienen. “Hay almuerzos o cenas, que son dos o tres horas en la mesa. O nos vamos a acostar y, de repente, vamos a lavarnos los dientes y media hora en el baño, nos ponemos a cantar”, dijo él entre risas. “Hacemos karaoke”, intervino Tini.

“Nos reencontramos con cosas nuevas que nos habían pasado y que nos habían atravesado, pero había algo que también se sintió como que el tiempo tampoco hubiese pasado. Fue como muy rápido el reencuentro y la conexión”, recordó la cantante.

Respecto a la propuesta de matrimonio, la pareja reveló que el deseo fue creciendo en conversaciones sin una propuesta formal. De Paul contó que fueron pasito a pasito y que “cada día veíamos que ese sueño se podía hacer realidad”. “Escribí como 180 páginas de lo que quiero que sea el casamiento. No quiero solamente que sea el vestido blanco porque sí. Ese vestido blanco tiene que tener una historia y su traje tambié”, afirmó Tini.

Asimismo, la cantante reveló su deseo de formar una familia con el futbolista del Inter de Miami: “Yo sueño mucho con ser madre. No sé cuándo va a pasar, pero también eso es muy de la vida”.

De Paul recordó que, durante una de las visitas a la casa, Tini ya imaginaba las habitaciones de los hijos de él: “Esa puede ser la habitación de Francesca, porque acá puede tener los maquillajes. Y ahí puede ir Bauti con la pelota de futbol”, le decía ella. Ya hablan también del cuarto para el bebé que sueñan tener y de dónde estarán Fifi y Tota, sus perras.